Cuộc sống ở nơi không có mưa suốt 500 năm

Oymyakon là ngôi làng lạnh nhất thế giới, nằm ở huyện Oymyakonsk, Nga. Đây là khu dân cư "vĩnh viễn" lạnh nhất trên Trái Đất, theo BBC Science Focus. 500 người dân tại đây quen với những ngôi nhà phủ trắng băng tuyết. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông tại Oymyakon khoảng âm 50 độ C. Cư dân nơi đây chỉ có 3 giờ sống trong ánh sáng ở những tháng mùa đông. Tại quảng trường thị trấn, tượng đài kỷ niệm hiển thị nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận rơi vào khoảng âm 71,2 độ C vào năm 1924. Mặc dù lạnh vào mùa đông, nhiệt độ mùa hè ở Oymyakon khoảng 34 độ C. Người dân Oymyakon tồn tại nhờ ăn cá sống. Đánh bắt cá trên băng là một trong những kế sinh nhai chính tại địa phương. Ảnh: Nota Bene.