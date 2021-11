CỰU TỔNG THỐNG MỸ BACRACK OBAMA- LÀM GIÀU VÀ TIÊU TIỀN SAU NGHỈ HƯU

Cựu Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ Barack Obama và bà Michelle Obama là một cặp vợ chồng bận rộn. Sau nhiệm kỳ tổng thống, khối tài sản của họ ngày càng khủng. Hãy xem cách họ kiếm và tiêu tiền sau khi không còn tại vị ở Nhà Trắng.



Nguồn thu nhập từ phát biểu tại các sự kiện trên khắp thế giới đến viết hồi ký và ký hợp đồng sản xuất lớn với Netflix, cuộc sống của Obamas sau Nhà Trắng vô cùng giàu có. Ảnh AFP, AP, NYT

Với 126 triệu người theo dõi trên Twitter và 34 triệu trên Instagram, ông Obama tự giới thiệu theo thứ tự là "một người cha, người chồng, tổng thống, công dân".

Obama giàu có cỡ nào?

Theo International Business Times, nguồn thu nhập từ phát biểu tại các sự kiện trên khắp thế giới đến viết hồi ký và ký hợp đồng sản xuất lớn với Netflix, cuộc sống của Obamas sau Nhà Trắng rất đầy đủ và rất sinh lợi. Những nỗ lực này - cùng với khoản lương hưu sáu con số mà tất cả các cựu tổng thống nhận được - đã đóng góp đáng kể vào giá trị tài sản ròng của gia đình Obama, ít nhất là 70 triệu USD.

Trong khi đó, tờ New York Post lại chốt khối tài sản của gia đình ông Obama cao hơn nhiều, ở mức 135 triệu đô la. Tuy nhiên, theo ước tính của Analytics @ American, chương trình phân tích kinh doanh của Đại học Mỹ, Barack và Michelle Obama có thể kiếm được tới 242,5 triệu đô la sau nhiệm kỳ tổng thống. Cho dù, con số tài sản chính xác mà gia đình ông Obama đang có là bao nhiêu, thì cách họ kiếm tiền và tiêu xài vẫn là điều mà nhiều người muốn biết.

Từ những nỗ lực từ thiện đến việc đi nghỉ dưỡng ở những nơi sang chảnh, đến đầu tư dài hạn cho việc học hành của các con gái, đây là cách gia đình Obama chi tiêu tài sản của mình.

Ông Obama bước vào Nhà Trắng với tài sản ròng 1,3 triệu USD vào năm 2008. Từ đó, con số này đã tăng lên ít nhất 70 triệu USD, theo International Business Times.

Từ năm 2005 (khi Barack Obama gia nhập Thượng viện Mỹ) đến năm 2016, gia đình Obama đã kiếm được tổng cộng 20,5 triệu đô la từ lương chính phủ, tiền bản quyền sách, thu nhập đầu tư và thu nhập của Michelle Obama từ công việc của bà tại Bệnh viện Đại học Chicago trước khi bà trở thành đệ nhất phu nhân.

"Obamas là cặp vợ chồng tổng thống đầu tiên của kỷ nguyên truyền thông xã hội. Sự thăng tiến của họ trùng hợp với sự bành trướng ra quốc tế của Facebook, Twitter, YouTube, và họ đã biết khai thác rất sớm"- Louis Morales-Chanard, giám đốc chiến lược của Dentsu nhận xét.

Obama kiếm được 400.000 đô la mỗi năm trong 8 năm làm tổng thống và ông kiếm được lương hưu hàng năm khoảng 200.000 đô la khi còn là cựu tổng thống.

Phần lớn tài sản của Obamas đến từ những cuốn sách. Từ năm 2005 đến năm 2016, Obama kiếm được 15,6 triệu USD tiền ứng trước và tiền bản quyền từ các cuốn sách "The Audacity of Hope" và "Of Thee I Sing: A Letter to My Dau son" và tiền bản quyền cho "Dreams From My Father".

Đối với hầu hết các tổng thống, nguồn thu nhập khủng đến với họ sau khi họ rời nhiệm sở thông qua các cuộc phát biểu và giao dịch mua sách. Ngoại lệ lớn nhất là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn đã là một người rất giàu có trước khi bước vào Phòng Bầu dục.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mang lại nhiều lợi nhuận cho Barack Obama. Newsweek đưa tin, ông Obamađã nhận được 400.000 đô la thù lao từ các cuộc phát biểu và ký hợp đồng sách trị giá 65 triệu đô la.

Còn theo AP, hồi ký năm 2020 "A Promised Land" của ông đã bán được gần 890.000 bản trong 24 giờ. Đến tháng 12 năm 2020, cuốn hồi ký này đã bán được 3,3 triệu bản, trở thành một trong những cuốn hồi ký chính trị bán chạy nhất trong lịch sử.

Tờ Variety đưa tin, ông Obama cùng vợ cũng đã ký hợp đồng sản xuất với Netflix vào năm 2018 với số tiền không được tiết lộ, mặc dù dựa trên các giao dịch trước đó mà Netflix đã thực hiện, nó có thể trị giá 100 triệu đô la.

Khi hợp tác với Netflix, Obamas đã phát hành ba bộ phim tài liệu cho đến nay: "American Factory", từng đoạt giải Oscar, "Becoming" và "Crip Camp".

Cuộc sống bận rộn nhưng vui vẻ của ông Obama bên gia đình và bạn bè sau khi nghỉ hưu. Ảnh Outlook.

Bù lại thời gian đã mất

Cuộc sống hậu tổng thống của ông Obama tuy bận rộn nhưng lại không bị bó buộc. Ông tự do làm những việc mà mình yêu thích và được lựa chọn. Khi cả thế giới quay cuồng vượt qua đại dịch, ông Obama chọn cho mình một lối suy nghĩ lạc quan, ông rất vui khi có các cô con gái ở nhà - "như bù lại thời gian đã mất". Ông cũng say sưa xem bộ phim truyền hình mà mình đã bỏ lỡ khi đương nhiệm (bao gồm cả Odenkirk tác phẩm của "Breaking Bad" và "Better Call Saul").

Gần đây ông cũng đã đọc tiểu thuyết của Kazuo Ishiguro và Rumaan Alam. Ông đã dành một phần trong tuần sinh nhật của mình để xem xét và ký tên vào danh sách các học giả của Quỹ Obama cho năm học sắp tới tại Đại học Chicago.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 60 của mình tại dinh thực trị giá 11,75 triệu đô la có tên Martha's Vineyard, ông Obama và gia đình đã mời những người bạn lâu năm từ Hawaii và những cái tên nổi tiếng như John Legend tới dự. Hình ảnh ông Obama trẻ trung với chiếc quần dài trắng và một chiếc vòng cổ đính cườm, nhảy lắc lư trên sân khấu mừng sinh nhật của chính mình đã khiến không ít người ngạc nhiên thích thú.

Kunhardt – nhà báo từng phỏng vấn Obama sau khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2017 cho biết: "Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông ấy đã trầm ngâm nói rằng đó là nhiệm kỳ tổng thống mà ông ấy mong đợi nhất". Kunhardt cho biết thêm rằng, một cựu tổng thống không nhất thiết phải đấu với Mitch McConnell, hay chơi đẹp với báo chí, hay trả lời bất kỳ ai ngoài chính ông ấy. Ông Obama giờ đây có thể là một podcast. Ông có thể chơi một vòng golf mà không bị các nhà phê bình phản đối. Ông cũng có thể trở thành đối tác chiến lược với NBA Châu Phi, "để thúc đẩy cơ hội, sức khỏe, bình đẳng và trao quyền trên khắp lục địa".

Phải nói rằng hệ thống Obama hoạt động rất tốt. Liên kết với những tên tuổi số một thế giới về xuất bản như Penguin, về video như Netflix, dịch vụ âm nhạc kỹ thuật số như Spotify, đó là bảo đảm cho việc bước vào những diễn đàn có thể đưa tiếng nói của mình đi xa một cách mạnh mẽ. Vợ chồng ông Obama tăng cường ảnh hưởng cùng lúc với việc kiếm tiền. Các đối tác quảng bá cho họ và là công cụ để thu hút khán giả. Tất cả các bên cùng có lợi.

Có người cho rằng cung cách hoạt động như trên chỉ đơn thuần với mục đích kinh doanh, được tổ chức hết sức khôn khéo, song người khác coi rằng không chỉ tiền bạc mà là "tiếp tục làm chính trị bằng các phương tiện khác".

Mỹ đảm bảo lương hưu của các cựu Tổng thống tương đương với lương của quan chức nhà nước cấp 1. Trong nhóm này gồm có tất cả những người đứng đầu các Bộ và giám đốc của một số bộ phận quan trọng nhất của Mỹ. Vào tháng 3/2016, Barack Obama đã chú ý đến việc tăng 17,9% lương hưu cho các cựu Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Trong năm 2016 lương của các cựu Tổng thống khoảng 206.000 USD/năm. Ông Obama nhận lương hưu đầu tiên của mình vào tháng 2/2017 ngay sau lễ nhậm chức của người chủ mới Nhà Trắng. Ngoài lương hưu, nhà nước còn chi trả cho cựu Tổng thống các khoản chi phí để duy trì các nhân viên hành chính và kỹ thuật, giao thông và bưu chính cũng như những nhu cầu khác bao gồm cả thực phẩm.

Tuấn Anh (Nguồn tổng hợp)