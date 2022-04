Khu phố du lịch An Thượng Đà Nẵng được mệnh danh là "khu phố Tây" của Đà Nẵng. Trước đó, khu phố du lịch An Thượng Đà Nẵng được Viện Quy hoạch xây dựng thiết kế với tổng kinh phí đầu tư 55 tỷ đồng, theo mô hình phố South Bank, London, Anh. Khu phố du lịch An Thượng được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đề án thành lập vào tháng 1/2018 và đặt đá, gắn biển tên, đưa vào khai thác tư tháng 4/2018.