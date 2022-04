Như Dân Việt đã đưa tin, vào chiều 12/4, Bộ Xây dựng đã công bố quyết định thanh tra hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị xây dựng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trong đó có 18 đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh tra. Trong số này có nhiều chủ đầu tư, nhà đầu tư nổi tiếng ở TP.Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu mới nhất của PV Dân Việt, 18 đơn vị tổ chức, chủ đầu tư, nhà đầu tư bị Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra gồm: UBND TP.Đà Nẵng với dự án Chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông và chung cư 11 tầng Phong Bắc, Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hai Hạnh với dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia, Liên danh Công ty TNHH Olympia với dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Trước Đông, Công ty Cổ phần đầu tư Quốc bảo với dự án Khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng số 247 Ngô quyền, Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung với 3 dự án gồm dự Khu dân cư Bàu Mạc, khu dân cư Nam Bàu Mạc, khu nhà ở phía Đông đường Trần Đăng Ninh, Liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư 579, Công ty cổ phần với 2 dự án gồm dự án Nhà ở An Trung 2, dự án Đại Địa Bảo.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư Quang Nguyễn với dự án Khu phức hợp Quang Nguyễn, Công ty Cổ phần đầu tư Phú Gia Thịnh với dự án Khu dân cư Phùng Hưng, Công ty Cổ phần Sài Gòn Xanh Thuận Phước với dự án Khu chưng cư Hòa Khánh, Công ty TNHH MTV Sunfrontier Đà Nẵng với dự án Khu căn hộ Hiyori, Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam với dự án Tổ hợp Alphanam Luxury, Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng với dự án Chung cư F-Home, Công ty TNHH Đất kinh tuyến Số một với dự án Chung cư The Summit, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Đà Nẵng với dự án Chung cư Monarchy, Công ty CPTM Bất động sản Đà Việt với dự án Khu dân cư 223 Trường Chinh, Công ty Cổ phần An Hòa với dự án Khu phức hợp An Hòa và cuối cùng là Công ty CP Lê Bảo Minh với dự án khu dân cư lô 18,19,20 An Đồn.

Dưới đây là hình ảnh một số dự án trong quyết định thanh tra của Bộ Xây dựng vừa công bố:

Dự án Sunhome là 1 trong những dự án mà Thanh Tra Bộ Xây dựng đưa vào quyết định thanh tra. Ảnh: Đình Thiên

Khu căn hộ Tháp vườn của Công ty TNHH Sun Frontier Đà Nẵng có tên thực tế hiện tại là Hiyori Garden Tower cũng là đối tượng thanh tra của Bộ Xây dựng. Ảnh: ĐT

Khu chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiện Đông quận Sơn Trà (Đà Nẵng) dành cho những người thu nhập thấp cũng bị thanh tra đợt này. Ảnh: ĐT

Thanh tra Bộ Xây dựng đưa dự án Khu căn hộ Monarchy vào quyết định thanh tra. Đây là một trong những dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Đà Nẵng. Ảnh: ĐT