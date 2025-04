CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex; HoSE: AGM) đã công bố thông tin về việc ông Lương Đức Tâm không còn đảm nhận các chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 21/4/2025.

Theo tài liệu, lý do miễn nhiệm là ông Tâm không báo cáo hàng tháng kịp thời cho Hội đồng Quản trị, dẫn đến tình trạng lỗ âm vốn chủ sở hữu; cổ phiếu AGM phải dời khỏi sàn HoSE vào ngày 9/5/2025; bị quyết định thi hành án vào ngày 4/4/2025 làm tê liệt tất cả hoạt động của công ty.

Đồng thời, tại ngày họp HĐQT, tiền mặt và tiền khả dụng của công ty gần như bằng 0. Dữ liệu thời điểm kết thúc năm 2024, Angimex khi nhận trữ tiền vỏn vẹn hơn 5,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm là khoảng 16 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt 3,28 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền là 2,47 tỷ đồng.

Trích Nghị quyết về việc miễn nhiệm ông Lương Đức Tâm. Nguồn: Angimex.

Kết quả biểu quyết cuộc họp cho thấy: ¾ thành viên tham dự tán thành, còn lại 1 thành viên không có ý kiến với quyết định nêu trên.

HĐQT Angimex cũng quyết định cử ông Nguyễn Hồ Hưng phụ trách điều hành công ty trong thời gian lựa chọn giám đốc mới.

"Cú trượt dài" của "ông lớn" lúa gạo Angimex

Dữ liêu thống kê của Dân Việt cho thấy, trong giai khoảng 10 năm trước, Angimex ghi nhận doanh thu thuần từ 1.900 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động xuất khẩu gạo. Thậm chí, ở thời "hoàng kim" năm 2021 - 2022, "ông lớn" này thu về lần lượt 3.924 tỷ đồng và 3.429 tỷ đồng.

Đáng nói, năm 2022, dù doanh thu cao thứ hai trong giai đoạn 10 năm Dân Việt thống kê (chỉ sau năm 2021), Angimex bất ngờ báo lỗ 231 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả này, Angimex cho biết, nguyên nhân do công ty ghi nhận thêm khoản trích bổ sung dự phòng các khoản phải thu khó đòi vào chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay trái phiếu phải trả đến 31/12/2022 vào chi phí tài chính, khiến kết quả kinh doanh năm lỗ thêm 93,7 tỷ đồng.

Không chỉ mỗi năm 2022, thống kê cho thấy: Năm 2023 công ty lỗ 220 tỷ đồng, năm 2024 công ty lỗ 260 tỷ đồng.

Giải trình gần đây nhất tại báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2024, công ty cho biết đã không còn hợp nhất doanh thu từ các công ty con đã thoái vốn trong năm 2023 cùng với khó khăn do thiếu vốn lưu động, khiến doanh thu thuần giảm 547 tỷ đồng, tương ứng 69% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng phải thu khó đòi tăng so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận công ty trong năm 2024 chưa được cải thiện, lỗ tăng thêm 38,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm kết thúc năm 2024, Angimex lỗ lũy kế gần 426 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống âm 243,7 tỷ đồng. Điều này khiến doanh nghiệp đối mặt nguy cơ mất khả năng thanh toán và bị kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, với việc lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp là 182 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 243,76 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, cổ phiếu AGM đã rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 9/5/2025. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu AGM tại HoSE là 8/5/2025

Diễn biến cổ phiếu Angimex trong 6 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn.

Hiện cổ phiếu AGM đang trong diện bị kiểm soát theo các quyết định của HoSE do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2024; vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất trừ báo cáo tài chính kiểm toán năm; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2022, 2023) của tổ chức niêm yết là số âm.



Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/4, giá cổ phiếu AGM giảm gần 3% xuống 1.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm gần 97% so với đỉnh lịch sử 62.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 3/2022.



Giới tài chính nhận định, diễn biến giá cổ phiếu này phần nào phản ánh tình hình kinh doanh không mấy khả quan của "đại gia" ngành xuất khẩu gạo một thời Angimex.

Gánh nặng nợ vay và loạt khó khăn "bủa vây"

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng nợ phải trả của Angimex là 1.280 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 1.215 tỷ đồng.

Trong đó, nợ tài chính là 954 tỷ đồng, tương ứng 74,5% tổng nợ phải trả. Nhưng đáng nói, gần 99% trong số đó là nợ ngắn hạn. Riêng năm 2024, Angimex phải trả 93,2 tỷ đồng tiền lãi vay.

Theo đó, số lãi từ các khoản nợ trái phiếu, nợ thuê tài chính tiếp tục "ăn mòn" lợi nhuận, gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

"Đến ngày phát hành báo cáo này (BCTC hợp nhất kiểm toán 2024 - PV), Tập đoàn vẫn chưa thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu dp tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn hiện chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán", Angimex thừa nhận.



Việc này khiến Angimex liên tục bị các trái chủ khiếu kiện đòi nợ. Trong vụ kiện trái phiếu mới nhất, Angimex phải đối mặt với số nợ gần 10 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Angimex thực hiện thanh lý tài sản, bán thanh lý không thấp hơn giá trị thẩm định hoặc cho thuê đối với các kho không còn sử dụng gồm kho Đồng Lợi, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang); bán tài sản không thấp hơn giá trị thẩm định đối với quyền sử dụng đất tại kho Chợ Vàm và kho Châu Phú (An Giang)...

Tháng 1/2025, Angimex đã thông qua phương án bán 55% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food) để chuyển đổi loại hình công ty thành công ty cổ phần.

Vào tháng 2/2025, Angimex công bố kế hoạch thoái toàn bộ 49% vốn còn lại tại Công ty Angimex Furious. Số tiền thu về từ thương vụ dự kiến sẽ được dùng để trả nợ và bổ sung vốn lưu động.

Thế nhưng, vào ngày 18/4 vừa qua, Angimex đã nhận được quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi hiện trạng đối với 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang từ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên. Angimex cũng cho biết, các tài khoản của doanh nghiệp này tại ba ngân hàng gồm VietinBank, BIDV và Vietcombank đều bị phong tỏa theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự Long Xuyên (An Giang).

Trước đó, tại BCTC kiểm toán hợp nhất 2024, Angimex cho biết, hai công ty mà Angimex sở hữu 100% vốn là Cty TNHH MTV Angimex Định Thành và Cty TNHH MTV Chế biến lương thực Đồng Tháp đã tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển sang cho thuê nhà máy, tài sản.

Angimex Furious là công ty kinh doanh xe máy và phụ tùng do Angimex và The Golden Group góp vốn thành lập từ năm 2020. Cuối năm 2023, Angimex đã bán bớt 21% cổ phần cho The Golden Group, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49%.Đến cuối năm 2024, giá gốc phần vốn còn lại của Angimex tại công ty này là 45 tỷ đồng, giảm so với mức 57 tỷ đồng hồi đầu năm.