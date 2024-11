Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, tổng duyệt khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Nhiều tiết mục trình diễn văn nghệ đặc sắc diễn ra trong Lễ khai mạc như tiết mục "Tre Việt Nam" do 500 chiến sĩ đặc công trình diễn, tiết mục ‘Việt Nam - đất nước - con người với liên khúc dân ca ba miền từ Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ đến Tây Nguyên”, các tiết mục ca khúc như Hello Việt Nam, Dòng máu lạc hồng, Quân đội ta quân đội anh hùng do đội múa súng Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng tốp ca nam nữ, tốp múa và 200 chiến sĩ trình diễn.