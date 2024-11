Nhiệt độ Hà Nội chỉ 15 độ C, người dân trùm kín mặt, co ro đi làm trong gió lạnh Nhiệt độ Hà Nội chỉ 15 độ C, người dân trùm kín mặt, co ro đi làm trong gió lạnh

Sáng sớm 2 ngày gần đây, nhiệt độ tại Hà Nội chỉ rơi vào khoảng 15 - 17 độ C, người dân khi đi ra đường phải mang thêm áo ấm, quấn khăn kín mít quanh mặt để chống chọi với không khí lạnh tăng cường.