Đường sắt thắng cảnh Cumbres và Toltec, New Mexico, Mỹ: Đây là tuyến đường sắt khổ hẹp dài 103km, nối bến Chama ở New Mexico và Antonito ở Colorado. Nằm ở độ cao 3000m so với mực nước biển, con đường mòn này đi qua đèo Cumbres và hẻm núi Toltec cheo leo. Các hành khách sẽ trải qua nhiều “pha thót tim” khi tàu băng qua những gờ dốc, vòng đá và đường hầm chật hẹp. Ảnh: Theo India Times.