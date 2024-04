Diễn tập xử lý tình huống khủng bố tấn công, ám sát nguyên thủ quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, từ ngày 8 đến 11/4, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức tập luyện phương án xử lý tình huống, huấn luyện nghiệp vụ cảnh vệ năm 2024 và hướng dẫn thực hành cho học viên khóa K54S ngành cảnh vệ.Nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đồng thời rèn luyện kỹ năng tác chiến, phối hợp xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự cho cán bộ chiến sĩ, Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã chủ động xây dựng phương án và tổ chức luyện tập xử lý một số tình huống nghiệp vụ.