Đoàn xe đưa 3 cảnh sát cứu hỏa hy sinh về nơi an nghỉ cuối cùng

Chiều nay (5/8), Công an Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân. Đến 17h30, các anh được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.