Không ít du khách tới Cô Tô đã may mắn có được cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng, trải nghiệm đường cát giữa biển xanh. Chia sẻ trên facebook cá nhân, chị Trịnh Thu Hằng (Thái Bình) bày tỏ: "Thật may mắn cho chuyến đi Cô Tô lần này mình đã có dịp check in tại đường cát giữa biển xanh. Vì đường cát chỉ xuất hiện 4 - 8 lần/tháng, trải nghiệm này đã cho mình có chuyến đi thật tuyệt". Ảnh:Trần Nam.