Đời cơ cực của gái bán dâm ở những mỏ vàng

Tại một khu vực không an toàn của miền đông Congo, nơi khai thác một số khoáng sản có giá trị nhất thế giới, những phụ nữ và trẻ em gái nghèo khổ đã phải bán thân xác của họ chỉ để có thức ăn.

Deborah soi mình trong một mảnh gương vỡ trong phòng khi cô ấy chuẩn bị đi ra ngoài [Olivia Acland / Al Jazeera]

Deborah đi xuống một con hẻm bằng bùn giữa những ngôi nhà được lát bằng ván ép và các tấm bạt. Ở góc đường, những tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo phát ra từ một "hộp đêm" được lợp bằng thiếc. Mới 2 giờ chiều nhưng những người đàn ông say xỉn đã lảng vảng trước cửa, ngấu nghiến những cốc bia và những ly rượu gạo trắng đục.

Bên trong "hộp đêm", ngoại trừ một số đèn nhấp nháy màu xanh pha lẫn đỏ, thì phần còn lại đều tối um. Một nhóm nhỏ người đang túm tụm tại một chiếc bàn. Deborah nói, nơi này sẽ chật kín vào buổi tối, vào ban ngày hầu hết đàn ông đang lên sườn đồi để đào vàng.

Deborah thường đến đây vào ban đêm để tìm kiếm khách làng chơi.

Deborah chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã là một gái mại dâm lành nghề ở Luhihi, một thị trấn ven mỏ vàng ở Nam Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Deborah đã chuyển đến đây một năm trước, ngay sau khi cơn sốt tìm vàng gần đây nhất bắt đầu.

Mọi người đổ xô đến Luhihi để đào vàng vào năm 2014, nhưng khi tiền gửi dường như cạn kiệt, hầu hết trong số họ đã chuyển đi nơi khác. Sau đó, vào tháng 5 năm 2020, một người đàn ông tìm thấy một cục vàng lớn và tin tức nhanh chóng lan truyền khắp vùng.

Trong vòng vài tuần, hàng trăm thợ mỏ đã xuất hiện với thuổng và cuốc. Họ đào những đường hầm sâu vào sườn đồi, một số sâu tới 30 mét. Giờ đây, họ dành cả ngày dưới lòng đất, xúc đất vào bao tải. Họ hy vọng rằng nép mình ở đâu đó giữa những hạt sạn, họ sẽ phát hiện ra một đốm vàng lấp lánh.

Tuy nhiên, nhiều thợ mỏ đã thất vọng và nói rằng họ đã không tìm thấy vàng trong nhiều tháng. Một số ngồi bên miệng hố, hút thuốc lá trong khi chờ tin của những người bạn đang mò vàng từ bên trong hầm.

Vào thời kỳ đỉnh cao, cơn sốt vàng Luhihi còn thu hút rất nhiều doanh nhân dám nghĩ dám làm, những người đã dựng lên các quán bar, nhà thổ, câu lạc bộ và ổ đánh bạc ở bên các sườn đồi. Khi đêm xuống, phụ nữ và trẻ em gái hành nghề mại dâm - một số trẻ mới 14 tuổi - nán lại các góc phố lầy lội, chờ đợi khách hàng. Đối mặt với rất ít lựa chọn thay thế trong một vùng nghèo khó, bị tàn phá bởi sự bất an, họ bán thân xác của mình để có thức ăn.

"Đôi khi họ ép bạn quan hệ tình dục"

Deborah đến với Luhihi khi một người bạn nói với cô rằng cô có thể tìm được việc làm ở một trong những nhà hàng hoặc quán bar tạm bợ vừa mới mọc lên. Nhưng sau nhiều ngày rong ruổi khắp thị trấn và không tìm được việc làm, cô bắt đầu tuyệt vọng.

"Tôi đã ở với bạn của tôi là Claudine, người bán bia nhưng cũng ngủ với đàn ông vì tiền", cô nói. "Tôi thường hỏi xin cô ấy những thứ, như đồ ăn, nhưng cô ấy không có nhiều điều để chia sẻ. Rồi đến một ngày, cô bạn Claudine nói với Deborah rằng, "hãy nhìn xem, bạn là một cô gái lớn, bạn có thể tự kiếm tiền bằng cách tìm đàn ông".

Claudine cảnh báo Deborah nên sử dụng bao cao su khi ngủ với đàn ông để tránh mang thai ngoài ý muốn. Khách hàng đầu tiên của cô là một người đàn ông ở độ tuổi 20, đã cố gắng quan hệ tình dục mà không trả tiền. Cô từ chối và anh ta rời đi, nhưng đêm hôm sau người này quay trở lại, lần này đồng ý với các điều kiện của cô và đề nghị cô 10 đô la cho một đêm.

Deborah kể rằng, có đôi khi những người đàn ông này ép cô quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su, hoặc thậm chí không trả tiền khi xong chuyện.

Những người thợ mỏ đến thị trấn Luhihi xả hơi sau giờ làm việc. [Olivia Acland / Al Jazeera]



Toàn bộ ngôi làng bị phá vỡ

Lorenza Trulli, quan chức bảo vệ trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng, ở một quốc gia có 70% dân số sống sót với mức dưới 2 đô la một ngày thì nạn phụ nữ và trẻ em bám dâm còn phổ biến.

Các vấn đề thậm chí còn tồi tệ hơn ở các tỉnh miền đông bị xung đột, nơi giao tranh làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói.

Trong khi ở Luhihi không bị phiến quân tràn ngập - phần lớn là do nó tương đối gần thủ phủ tỉnh Bukavu sầm uất - dân quân đi lang thang trong khu vực và kiểm soát các mỏ khác gần đó.

Trulli nói: "Điều rõ ràng là ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, nguy cơ bạo lực và bóc lột tình dục đối với trẻ em gái là rất nhiều.

Trước hết, việc tiếp cận trường học có thể bị gián đoạn do xung đột. Không an toàn có thể có nghĩa là mọi người - phụ nữ và đặc biệt là trẻ em gái - không thể di chuyển xung quanh một cách an toàn. Toàn bộ cấu trúc kinh tế xã hội của một ngôi làng có thể bị phá vỡ ". UNICEF có các chương trình tại tỉnh nhằm hỗ trợ tâm lý xã hội và chăm sóc y tế cho phụ nữ có nhu cầu, mặc dù chưa có tổ chức nào làm việc với phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương ở Luhihi.

Deborah đi giữa những ngôi nhà tạm bợ và quán bar ở thị trấn Luhihi. [Olivia Acland / Al Jazeera]

Bị bắt trong làn đạn

Cuộc sống của Deborah đã bị rơi vào đường cùng hơn một thập kỷ trước khi cha cô bị phiến quân bắn chết bên ngoài ngôi nhà của gia đình cô ở Numbi, một thị trấn khai thác khác ở cùng tỉnh Nam Kivu. Lực lượng dân quân đang bắn vào những người lính và cha của cô đã bị kẹt trong làn đạn khi ông lao ra ngoài để bảo vệ đứa con gái khác của mình.

Deborah lúc đó mới 6 tuổi nhưng mẹ cô không thể nuôi cô một mình, vì vậy cô đã bỏ học và đến sống với một số người hàng xóm. Công việc của cô ở nhà hàng xóm là giúp họ dọn dẹp nhà cửa để đổi lấy chỗ ngủ và một ít thức ăn. Khi cô ấy lớn hơn, họ nói với cô ấy rằng họ không còn đủ khả năng để chăm sóc cô y, vì vậy Deborah đã tiếp cận một gia đình khác. Trong nhiều năm, Deborah đã phải trôi dạt từ nhà này sang nhà khác, làm những công việc lặt vặt và đổi lại là nhận được chỗ ở và bữa ăn.

Khi cô 15 tuổi, Deborah đã đến Bukavu, cách các mỏ của Luhihi khoảng 50 km. Một người lính trong khu phố của cô đã mời cô đến nhà anh ta, nói rằng anh ta muốn nói chuyện với cô và cho cô một số tiền và thức ăn.

Khi Deborah đến đó, anh ta cho cô ngồi xuống và đề nghị trả cô 5 đô la để quan hệ tình dục. Cô từ chối, nhưng người này đã cưỡng bức cô.

Sau lần bị hãm hiếp đó, Deborah đã mang thai và hiện có một cậu con trai một tuổi. Deborah đã phải rất vất vả để nuôi con vì cậu bé thường xuyên bị đau ốm cần đến thuốc. Đây phần lớn là lý do khiến Deborah đến và tìm việc ở Luhihi.

Những người thợ mỏ đang rửa sạch bùn và cố gắng phát hiện một cục vàng lấp lánh [Olivia Acland / Al Jazeera]

Khoáng sản và dân quân

Đa phần đất đai ở phía đông DRC chứa đầy khoáng chất, chẳng hạn như vàng và coltan, một kim loại được sử dụng trong pin điện thoại di động. Tuy nhiên, sự giàu có của khu vực hầu như không mang lại lợi ích cho những người sống ở đó. Trên thực tế, nguồn tài nguyên khoáng sản này lại là động lực dẫn đến một cuộc xung đột đã kéo dài 25 năm.

Khoảng 120 nhóm phiến quân khác nhau ẩn náu ở các tỉnh phía đông rừng rậm như Bắc Kivu, Nam Kivu và Ituri, theo Kivu Security Tracker, một dự án chung do Nhóm Nghiên cứu Congo và tổ chức từ thiện, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền điều hành. Các nhóm dân quân (thường hợp tác với quân đội quốc gia) chiến đấu để kiểm soát các mỏ và tài trợ cho chính họ bằng cách buôn lậu khoáng sản sang các nước láng giềng Uganda và Rwanda, một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã viết trong báo cáo thường niên của họ vào năm ngoái.

Vàng là nguồn thu lớn nhất của các tổ chức vũ trang trong khu vực. Theo The Sentry, một tổ chức từ thiện điều tra của Mỹ, từ 300 triệu đến 600 triệu đô la được nhập lậu ra khỏi đất nước mỗi năm. Phần lớn vàng được giấu bên dưới những chiếc xe tải (và đôi khi cả bên trong lốp xe) lăn bánh qua biên giới vào Uganda, nơi có một nhà máy luyện vàng.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cũng báo cáo rằng, hơn 95% lượng vàng xuất khẩu từ Uganda là không có nguồn gốc từ Uganda trong năm 2019. Tất nhiên, hầu hết nó đến từ DRC. Có rất ít động lực để xuất khẩu vàng một cách hợp pháp vì thuế quá cao. Các quan chức tham nhũng tại các trạm kiểm soát thường yêu cầu các khoản thu không chính thức bổ sung từ những người mang vàng lậu qua trạm kiểm soát mà họ biết chắc.

Những câu chuyện này cũng tương tự với coltan. Rwanda, quốc gia sản xuất tương đối ít coltan, luôn là một trong những nhà xuất khẩu kim loại lớn nhất thế giới, nhưng phần lớn trong số đó là từ Congo.

Vì rất nhiều coltan được bí mật vận chuyển từ DRC nên rất khó để biết chính xác bao nhiêu coltan thực sự được sản xuất ở đó. Trong cuốn sách "Cỗ máy cướp bóc", Tom Burgis viết rằng khoảng 20% coltan trên thế giới được sản xuất trong DRC. "Tùy thuộc vào sự thay đổi của chuỗi cung ứng, nếu bạn có PlayStation hoặc máy điều hòa nhịp tim, iPod, máy tính xách tay hoặc điện thoại di động, thì có khoảng 1/5 khả năng một mảnh nhỏ coltan từ miền đông Congo đang hoạt động trong đó", Tom Burgis giải thích.

Những người thợ mỏ đi xuống một đường hầm ở Luhihi, thường dành phần lớn thời gian trong ngày dưới lòng đất [Olivia Acland / Al Jazeera]

"Giả vờ như không nhìn thấy"

Francois là một tay buôn lậu sống ở tỉnh Bắc Kivu lân cận. Anh ta đi đôi giày da màu trắng mũi nhọn và chiếc áo sơ mi màu tím xếp nếp và có mùi rượu thoang thoảng. Anh ta tiết lộ một số bí mật của doanh nghiệp. Theo Francois, phụ nữ thường vận chuyển coltan từ mỏ vào những ngày họp chợ, giấu trong các bao tải bên dưới khoai tây và đậu. Khi coltan được chuyển đến một thành phố ở biên giới với Rwanda, nó sẽ được xếp chồng lên nhau thành từng giây.

"Mọi người ở biên giới đều biết điều đó đang xảy ra, nhưng họ giả vờ như không nhìn thấy", Francois nói.

Một số nỗ lực đã được thực hiện để giảm buôn lậu và ngăn chặn của cải khoáng sản lọt vào túi của phiến quân. Các mỏ của Luhihi đã bị đóng cửa vào tháng 3 trong ba tháng sau khi chính quyền tỉnh cho rằng chúng vi phạm luật địa phương. Thứ nhất, binh lính chính phủ có vũ trang cũng đã lén lút tham gia đào khoáng sản. Trẻ em cũng đi xuống những đường hầm không an toàn và bất cứ ai muốn, có thể quay lại với một cái thuổng và bắt đầu đào.

Khi các mỏ mở cửa trở lại vào tháng 6, có những quy định nghiêm ngặt hơn. Các thợ mỏ phải đăng ký với một hợp tác xã địa phương và trưng bày phù hiệu nhận dạng của họ ở dưới chân đồi. Trẻ em bị đuổi khỏi địa điểm và một sáng kiến vàng sạch, do USAID tài trợ, hiện đang làm việc với chính quyền địa phương với mục đích truy tìm vàng tốt hơn khi nó di chuyển từ hố đến điểm bán.

Kể từ khi các mỏ của Luhihi mở cửa trở lại, một số thợ đào đã quay trở lại, nhưng số lượng này ít hơn nhiều so với trước đây.

Deborah phải vật lộn để tìm kiếm khách hàng và phải chấp nhận trả những khoản tiền nhỏ hơn cho những lần bán dâm. Đôi khi, những người đàn ông chỉ đưa cho cô ấy ít nhất là 2,50 đô la. Phòng ngủ của Deborah được làm từ những tấm bạt màu xanh, được giữ bằng gậy. Giường của cô ấy là một tấm ván ép với một tấm vải thô ráp phủ trên đó.

"Họ đã lấy trộm nệm của tôi vào tuần trước," cô nói và giải thích rằng những tên trộm đã đột nhập khi cô ra ngoài và có rất ít thứ khác trong phòng đáng để ăn trộm. Quần áo của cô được treo trên một dây giặt dọc theo một bức tường và bên dưới chúng là một mảnh gương vỡ và một chiếc bàn chải đánh răng trong một chiếc cốc nhựa.

Con trai của Deborah không ở với mẹ - cậu bé đang được những người bạn của cô ở Bukavu chăm sóc. Khi Deborah có đủ tiền cho cuộc hành trình, cô sẽ quay lại gặp con của mình.

Deborah nói: "Những người đàn ông này có thể cư xử rất thô bạo với những phụ nữ và bé gái bán dâm vì họ đang căng thẳng. Họ đang chấp nhận rủi ro lớn mỗi ngày trong các đường hầm, nên dùng gái mại dâm để xả giận là việc thường xảy ra".

Khai thác mỏ ở miền đông DRC rất nguy hiểm: các đường hầm thường xuyên bị sập, giết chết những người bên trong. Năm ngoái, 50 người đã chết tại một mỏ vàng không được kiểm soát cách Luhihi không xa. Trong thời gian mưa lớn bất thường, nước ngập đường hầm khiến họ phải chui vào hang, khiến mọi người bên trong ngạt thở.

Phòng ngủ tạm, nơi Deborah gặp khách hàng của mình. [Olivia Acland / Al Jazeera]

"Tôi không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình"

Bất chấp mọi thứ, Deborah vẫn lạc quan và cười rất nhiều. Cô ấy muốn rèn luyện vốn tiếng Anh của mình, đảm bảo cô ấy phát âm chính xác từng từ. Deborah nói rằng cô ấy sẽ rời thị trấn ngay lập tức nếu cô ấy có một cách khác để kiếm tiền.

Deborah xoay xở để vượt qua từng ngày bằng cách không để bản thân nghĩ quá nhiều về nó. "Khi tôi ngủ với đàn ông, tôi cố gắng không nghĩ về những gì đang xảy ra với tôi và những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi," sau đó, cô cố gắng kìm nước mắt. "Nếu tôi làm vậy thì tôi bắt đầu lo lắng cho con mình và làm thế nào tôi có thể cho nó đi học và cho nó một cơ hội tốt hơn".

Deborah mơ ước được trở lại trường học hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ để có một số vốn. Deborah cũng muốn chuyển về Bukavu, nơi cô từng thích hát trong dàn hợp xướng ở nhà thờ.

"Tôi cảm thấy tốt khi tôi hát. Tôi cầu nguyện và cầu xin Chúa cho một phép màu. Có lẽ một ngày nào đó Chúa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn", cô nói và nở một nụ cười đầy hy vọng.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi để bảo vệ danh tính và an toàn cho các nhân vật.

Tuấn Anh (Nguồn Aljazeera)