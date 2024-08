Du khách đổ xô check-in Chùa Cầu - Hội An sau trùng tu đã bất ngờ nhận xét thế này

Bạn Đặng Thị Hạnh (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Đây là lần đầu mình đến Hội An, mình tò mò về việc Chùa Cầu sau trùng tu như thế nào. Dù nhiều ý kiến tranh luận xung quanh việc trùng tu Chùa Cầu, nhưng theo tôi thấy di tích hiện nay khá là tốt, không khác mấy so với trước đây. Sau khi thành màu trắng dưới lan can ở mặt tiền di tích được chỉnh trang, trông đã hài hòa hơn".