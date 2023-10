Đường Lương Thế Vinh lại "chìm" trong lô cốt, người dân than với... trời

Video: Đường Lương Thế Vinh tiếp tục bị “băm nát” bởi nhiều lô cốt thi công

Thời gian gần đây, đường Lương Thế Vinh (Hà Nội), đang tiếp tục bị "băm nát" bởi những lô cốt thi công, mặt đường bị đào xới lồi lõm gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Theo ghi nhận của PV, đoạn đường từ nút giao Tố Hữu đến Đại lộ Thăng Long gần 2 tuần nay đang "chìm" trong lô cốt, hàng rào công trình đường ống nước sạch thuộc dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đoạn qua khu đô thị Green Bay Mễ Trì (Nam Từ Liêm), khi hạ tầng trong khu đô thị và lòng đường vỉa hè đường Mễ Trì vừa được cải tạo, chỉnh trang khang trang thì 2 tuần qua mặt đường tại đây lại bị đào xới lên để lắp đường ống nước sạch. Đoạn đường Lương Thế Vinh đoạn từ Nguyễn Trãi đến Tố Hữu vẫn đang bị hàng rào công trường dự án xử lý nước thải Yên Xá chiếm dụng cả năm nay. Lô cốt này chiếm gần như toàn bộ mặt đường Lương Thế Vinh, gây ra khó khăn cho việc di chuyển. Người dân cho hay càng về chiều tối, lượng xe cộ đổ về tuyến đường này càng nhiều khiến tình trạng giao thông thêm tắc nghẽn. Để qua lô cốt đang án ngữ trên con đường này, dòng phương tiện phải xếp hàng dài, nhích từng mét. Việc buôn bán của người dân hai bên đường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số đoạn công trường đơn vị thi công đã dỡ rào chắn nhưng mặt đường vẫn chưa được thảm lại và đang bịt bằng những tấm sắt. Do địa hình công trường không bằng phẳng, tấm sắt bị phương tiện đè nặng, dẫn đến cong vênh, tạo những gờ, khe hở so với mặt đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Anh Huỳnh Công Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: ""Nhiều hôm trời mưa, đi qua đoạn đường này rất trơn vì nước mưa đọng lại trên những tấm sắt này có thể bị ngã xe bất cứ lúc nào. Tôi chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm. Nhưng vì việc học của con, tôi cũng đành chấp nhận và xem đó là một thói quen hàng ngày". Dù một số đoạn đã được hoàn thành và hoàn trả mặt bằng, nhưng do việc hoàn trả mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến tạo sống trâu hoặc lún nham nhở. Hình ảnh được ghi nhận tại ngã 4 Lương Thế Vinh giao với Tố Hữu - Lê Văn Lương thường xuyên ùn tắc giao thông do công trường chiếm dụng. Mặt đường xấu và nham nhở đá, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao khi đi qua đoạn đường này. Một số nơi trên đường Lương Thế Vinh, mặt đường cũng đang có những vết cắt xẻ dọc, chuẩn bị cho việc đào xới những ngày tới.