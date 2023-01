Clip NÓNG 24h: Cướp táo tợn ở cửa hàng tiện lợi trên đường Lương Thế Vinh (Hà Nội) lúc nửa đêm

Cướp táo tợn ở cửa hàng tiện lợi trên đường Lương Thế Vinh (Hà Nội) lúc nửa đêm

Cướp táo tợn ở cửa hàng tiện lợi trên đường Lương Thế Vinh (Hà Nội) lúc nửa đêm. Nguồn: OFFB

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Lương Thế Vinh (Hà Nội), lúc 3h sáng 10/1. Vào thời điểm trên, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang đi vào trong cửa hàng. Sau khi vờ hỏi mua hàng, người đàn ông này lập tức tiến vào trong khu vực tính tiền của nhân viên, dùng dao bầu uy hiếp, yêu cầu nhân viên chỉ chỗ để tiền. Tên cướp sau khi vơ vét toàn bộ số tiền trong tủ, liền dí dao yêu cầu nhân viên cửa hàng đưa điện thoại và mở két. Sau khi nhân viên này giải thích không có chìa khóa két, tên cướp mới bỏ đi.

Đoạn video sau khi đăng tải đã khiến rất nhiều người lo lắng, đặc biệt những người phải làm những công việc đặc thù qua đêm. Hiện chưa có thông tin thêm về vụ việc, cư dân mạng cũng đang mong chờ cơ quan chức năng sớm vào cuộc để truy tìm danh tính của hung thủ.

Nhặt món đồ người đi trước đánh rơi, tài xế xe máy suýt không được về nhà 'ăn Tết'

Nhặt món đồ người đi trước đánh rơi, tài xế xe máy suýt không được về nhà 'ăn Tết'. Nguồn: OFFB

Theo đoạn video do camera gắn trên chiếc ô tô gần khu vực ghi lại, vụ tai nạn xảy ra trên một con đường đang có công trình thi công xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lúc này một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm của chiếc xe đi trước đánh rơi nên đã dừng xe và cúi nhặt.

Tuy nhiên, điều người đàn ông không lường trước là chiếc mũ rơi đúng vào điểm mù trước đầu chiếc xe tải đang có ý định lên dốc ngay cạnh. Vừa khi người đàn ông dừng xe nhặt mũ, chiếc xe tải cũng đã lấy đà xong và đang tăng ga để lên dốc.

Quá bất ngờ khi bị chiếc xe đang dần chồm lên người, tài xế xe máy không kịp phản ứng nên đã ngã lăn xuống đất và nếu không có tiếng còi hơi của chiếc xe gắn cam hành trình, người đàn ông nhặt mũ có lẽ đã rơi vào tình thế nguy hiểm.

Trâu soi gương tưởng mình là "đối thủ" liền lao vào "quyết chiến"

Trâu soi gương tưởng mình là "đối thủ" liền lao vào "quyết chiến". Nguồn: Đọc báo

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video ngắn chia sẻ lại tình huống dở khóc dở cười khiến gia đình bất đắc dĩ phải tu sửa lại cánh cửa kính trước nhà. Lý do khiến người này chỉ biết lên mạng để "than thở" là do thủ phạm gây ra sự việc là một "chú trâu" qua đường, do chủ trâu này thấy bóng mình trong gương nên đã tưởng có đối thủ khiêu chiến và "nhiệt tình" lao vào "quyết đấu". Được biết sự việc xảy ra ở Từ Sơn, Bắc Ninh, hôm 9/1.

Phẫn nộ hành vi của hai xe tải chèn ép xe cứu thương trên cao tốc

Phẫn nộ hành vi của hai xe tải chèn ép xe cứu thương trên cao tốc. Nguồn: Người đưa tin

Vụ việc được một người dân ghi lại và đăng tải lên MXH hôm 8/1. Theo đó, thời điểm ghi hình cho thấy hai chiếc xe tải cỡ lớn đã dàn hàng ngang và có thái độ không nhường đường cho chiếc xe cấp cứu dù chiếc xe này đã bật còi và đèn ưu tiên. Được biết hai chiếc xe vận tải đều mang biển số Hải Phòng trong khi chiếc xe cấp cứu mang biển số của tỉnh Hải Dương. Sau khi clip được đăng tải lên MXH, cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ với hành vi của 2 chiếc xe tải trên.