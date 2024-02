Giá hoa lay ơn giảm 1 nửa so với cùng kỳ, người dân Lâm Đồng chỉ lời 7 triệu đồng/sào

Nhiều xe lạnh đang chờ tại xã Hiệp An để nhận hoa chở đi khắp cả nước tiêu thụ. Do dọc tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An lượng phương tiện giao thông qua lại đông, lượng xe đổ về nhận hoa lại nhiều trong vài ngày qua nên UBND xã Hiệp An và Ban An toàn giao thông cử lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở thương lái, nông dân và lái xe không lấn chiếm lòng lề đường, lái xe cẩn thận.