Hàng trăm xe đông lạnh đổ về làng trồng hoa lay ơn lớn nhất nước trước ngày ông Công ông Táo

Chỉ trong khoảng 10 ngày qua, hàng trăm chiếc xe tải đông lạnh từ miền Trung và Bắc đã đổ về làng trồng trồng lay ơn lớn nhất nước tại xã Hiệp An để bốc hoa chở đi tiêu thụ khắp nước trước ngày cúng ông Công ông Táo và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An, những ngày này không khó để bắt gặp cảnh người dân nhổ hoa, đóng hoa, vận chuyển hoa lay ơn bằng xe máy, máy cày đến các vựa thu mua hoa tại địa phương. Sau khi phân loại, những bó hoa lay ơn lại được vận chuyển và xếp lên các xe tải đông lạnh để đưa đến khắp các tỉnh miền Trung, miền Bắc của nước ta.

Người dân làng trồng hoa lay ơn lớn nhất nước nhổ hoa để bán cho các thương lái, vựa thu mua trước ngày cúng ông Công, ông Táo.

Ông Thái Bình Đông - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An cho biết, từ ngày 18/1, mỗi ngày đã có hàng chục chiếc xe đông lạnh về làng hoa lay ơn tại xã để lấy hàng. Đến ngày 28/1 thì có hàng trăm chiếc xe đổ về nhận hoa do sát ngày cúng ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, ghi nhận năm nay chủ yếu là xe đông lạnh từ miền Trung, lượng xe từ phía Bắc vào lại thấp hơn mọi năm.

Năm 2023, người dân tại xã Hiệp An trồng khoảng 180ha hoa lay ơn.

"Do dọc tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An lượng phương tiện giao thông qua lại đông, lượng xe đổ về nhận hoa lại nhiều trong vài ngày qua nên UBND xã Hiệp An và Ban An toàn giao thông cử lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở thương lái, nông dân và lái xe không lấn chiếm lòng lề đường, lái xe cẩn thận.

Tại xã Hiệp An, vụ hoa Tết Nguyên Đán 2024, người dân đã trồng khoảng 180ha hoa lay ơn. Thời tiết thuận lợi nên năm nay người dân trồng hoa lay ơn được mùa, sản lượng khoảng 20.000 cành/sào. Hiện mức giá ghi nhận được khoảng 35.000 - 50.000 đồng/bó 10 cành", ông Đông thông tin.

Nhiều xe đông lạnh tập trung về xã Hiệp An để lấy hoa lay ơn đi tiêu thụ khắp miền Trung, miền Bắc.

Chị Tưởng, người trồng hoa tại thôn K’Long C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, dù giá hoa năm nay có thấp hơn năm ngoái nhưng khá ổn định. Chính vì vậy, đến ngày là người dân vẫn nhổ hoa để bán cho các thương lái, các vựa thu mua hoa tại xã. Trung bình, 1.000 mét vuông chị Tưởng trồng được 25.000 cây, với khoảng 8.000 mét vuông chị thu hoạch được khoảng 200.000 cây hoa lay ơn.

Không khó để bắt gặp cảnh nhổ hoa, đóng hoa, vận chuyển hoa những ngày này tại xã Hiệp An.

Ngoài bán hoa trước ngày cúng ông Công ông Táo, người dân tại xã Hiệp An còn đang trồng khoảng 60ha củ lay ơn giống. Vài năm trở lại đây, nhiều người dân tại Gia Lai, Bắc Giang, Kon Tum, Phú Yên đã đổ về xã Hiệp An để mua giống hoa lay ơn. Theo tìm hiểu, giá củ hoa lay ơn thành phẩm đã ra rễ được bán với giá trung bình khoảng 100.000 đồng/kg, củ hoa chưa ra rễ bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Hoa lay ơn được bốc từ xe máy cày của người dân đưa lên xe đông lạnh đã chờ sẵn.