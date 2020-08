Hà Nội: Công an nhắc nhở đeo khẩu trang, nhiều người dân vẫn thờ ơ

Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng tránh sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, giữa thời điểm dịch bệnh chưa được không chế, nhiều người dân ở Hà Nội vẫn tỏ ra thờ ơ.

Chiều 11/8, công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đi nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang. Đây là cách làm đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả vào thời điểm này. Một số người di chuyển trên đường, do nhiều nguyên nhân nên chưa chấp hành. Ngoài việc tuyên truyền từng nhà, ngõ ngách, công an phường Hàng Mã còn dùng xe kèm loa phát thanh để tuyên truyền đến rộng rãi người dân. Hình ảnh không đeo khẩu trang như thế này có thể bất gặp bất cứ đâu ở Hà Nội. Hiện Việt Nam có 863 ca nhiễm Covid-19, 15 trong số đó đã tử vong. Đà Nẵng được xác định là ổ dịch trong đợt này, tuy nhiên những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vẫn có ca nhiễm thời gian gần đây. Sự chủ quan của người dân có thể phải trả giá với những ca nhiễm mới. Trẻ con vui chơi trên đường Lý Thái Tổ, trưa ngày 11/8 mà không đeo khẩu trang. Những quán cà phê... ... hay trà đá vỉa hè vẫn là những địa điểm yêu thích của người dân Hà Nội những ngày này. Cách đây không lâu, Bộ Y tế quyết định sẽ hỗ trợ toàn diện cho Hà Nội, Thủ đô thân yêu được các cấp, ngành rất quan tâm vì địa chính trị và tầm quan trọng lớn lao. Chính vì thế, việc một Hà Nội an toàn là trách nhiệm của tất cả mọi người dân.