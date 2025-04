Ngày 18/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Hà Nội hoàn thành 8/8 tiêu chí nông thôn mới

Theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương muốn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cần đáp ứng 8 yêu cầu, được quy định chi tiết kèm theo quyết định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, đến nay, TP Hà Nội đã hoàn thành 8/8 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 321.

Cụ thể, TP Hà Nội đã có 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đối với tiêu chí “có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” (tương ứng 4 huyện), đến nay, TP Hà Nội đã có 5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai.

Quang cảnh Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Theo thống kê, TP Hà Nội cũng đã có 229/382 xã (đạt 60% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bảo đảm tiêu chí “có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” theo Quyết định số 321 của Thủ tướng Chính phủ.

Với việc Đề án xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội được HĐND TP Hà Nội thông qua, Hà Nội bảo đảm tiêu chí “Có đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua”.

Ngoài 5 tiêu chí nêu trên, qua rà soát, TP Hà Nội đáp ứng 3 tiêu chí khác quy định tại Quyết định số 321, là: “Có ít nhất 70% số kilomet đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường”; “Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m2/người”; “Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt từ 80% trở lên”.

Sớm trình công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, đơn vị đã triển khai lấy ý kiến người dân 124 xã thuộc 18/18 huyện, thị xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội. Tổng số hộ dân trên địa bàn 124 xã được lấy ý kiến là 136.885 hộ (đạt tỷ lệ 75,12% tổng số hộ).

Qua tổng hợp phiếu, đại đa số hộ dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội. Trong đó, kết quả từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi 8 có hài lòng của nhân dân đạt từ 98,8% đến 99,75%, riêng câu số 9 đạt 99,66%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện từ đời sống, văn hoá, kinh tế và an sinh xã hội. Năm 2024, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,25%, tăng 5,15% so với năm 2020; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa là 95,4%, tăng 33,4% so với năm 2020; tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2024 là 95%, tăng 5,8% so với năm 2020; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,3%, tăng 2,46% so với năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,25%, tăng 2,75 so với năm 2020; tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 54%, tăng 3,5% so với năm 2020.

Tại hội nghị, 40/40 thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Hà Nội tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.



Căn cứ kết quả kiểm phiếu, TP Hà Nội đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024”.







Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ năm 2021 đến nay, Hà Nội triển khai xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và thiên tai.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn được giữ vững. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá hiện hành) năm 2024 đạt 66.373 tỷ đồng, tăng 12,35% so với năm 2023. Xuất khẩu nông, lâm sản vượt ngưỡng 2 tỷ USD (đạt 2 tỷ 024 triệu USD), trong đó, mặt hàng nông sản, thực phẩm đạt 1,463 tỷ USD, tăng 33,8% so với năm 2023.

Dù vậy, với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật: 11 huyện nông thôn mới, trong đó có 5 huyện nông thôn mới nâng cao và huyện (Thường Tín) đang đề nghị xét, công nhận; 200 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 109 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn của Hà Nội đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm và thành phố không còn hộ nghèo.

Ông Quyền đề nghị cơ quan thường trực và các sở, ban, ngành phối hợp hoàn thiện hồ sơ, làm rõ kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của Hà Nội, nhất là giai đoạn 2021-2025, sớm trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới”.



Cũng trong ngày 18/4, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Hà Nội tiến hành bỏ phiếu, thống nhất Thường Tín đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024”.



Huyện Thường Tín được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến nay, 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 95% trở lên. Kết quả lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho thấy, đại đa số hộ dân trong huyện hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao...



Như vậy, TP Hà Nội có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt chỉ tiêu đề ra.