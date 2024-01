Hình ảnh cảnh sát gìn giữ hòa bình của Bộ Công an diễn tập giải cứu con tin, chống khủng bố

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 cho biết nhiệm vụ của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ; đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại.