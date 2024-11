Cùng bạn trai quen qua mạng vào nhà nghỉ "tâm sự", một nữ công chức bị quay lén clip, tống tiền

Thông tin từ CAND: Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Tăng Văn Vinh (SN 1988, trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Nạn nhân của Vinh trong vụ cưỡng đoạt tài sản này là người phụ nữ đơn thân, hiện đang là công chức nhà nước.

Có mặt tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị A (trú tại Hải Dương) cho biết: Sau biến cố gia đình, phải rất lâu sau đó, chị mới lấy được thăng bằng trong cuộc sống. Qua mạng xã hội Star Maker, một ứng dụng hát karaoke trên điện thoại thông minh cho phép kết bạn, chị làm quen với Vinh.

Sau nhiều ngày tâm sự, hứa hẹn và tán tỉnh, Vinh và chị A đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, Vinh và chị A nhiều lần thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục với nhau. Sau một thời gian qua lại, chị A phát hiện nhiều điểm không tương đồng với Vinh nên muốn dừng lại… Lúc này, Vinh đe doạ sẽ tung những đoạn clip nhaỵ cảm lên mạng xã hội nếu chị không chuyển tiền. Lúc này, chị A hoàn toàn suy sụp. Sau một thời gian bị khủng bố về tinh thần và tự đấu tranh với chính mình, chị A đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Dương tập trung lực lượng đấu tranh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi phạm tội của Vinh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.

Theo SKĐS: Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài nên Vinh nảy ý định lên mạng xã hội Star Maker để làm quen với những phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm rồi tán tỉnh yêu đương, quan hệ tình dục với họ, sau đó quay lén clip trong lúc quan hệ tình dục để đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền hoặc tài sản. Trường hợp không được đáp ứng, đối tượng sẽ gửi những clip này cho bạn bè, người thân của họ.

Sau khi quen biết chị A, đối tượng 2 lần sử dụng điện thoại cá nhân của mình để quay lại clip Vinh và nạn nhân quan hệ tình dục. Những lần quay clip, nạn nhân đều không biết.

Đến đầu tháng 8/2024, giữa 2 người xảy ra nhiều mâu thuẫn và chị A muốn chấm dứt tình cảm thì đối tượng không đồng ý. Lúc này, Vinh đã sử dụng clip quan hệ tình dục giữa 2 người để đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền, nếu không thì sẽ gửi các clip trên cho bạn bè, người thân của chị A.

Để thực hiện mục đích trên, ngày 25/8, Vinh sử dụng tài khoản Facebook của nạn nhân (do đối tượng đã thay đổi mật khẩu đăng nhập), gửi clip nhạy cảm của 2 người cho một số bạn bè, đồng nghiệp của chị A. Sau đó, Vinh yêu cầu chị A chuyển 5 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ tiếp tục gửi các video clip này cho những người khác nữa.

Do lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của bản thân, chị A đã đồng ý.

Vì không có tiền nên lần chuyển đầu tiên, chị A chỉ chuyển cho Vinh được 2 triệu đồng rồi bị đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển nốt số tiền còn lại. Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an TP.Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.