Hình ảnh khai trương Trung tâm báo chí và Phát thanh - Truyền hình Quốc tế SEA Games 31

Phía Trung tâm Hội nghị quốc gia cho biết công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ cũng được đảm bảo tuyệt đối cho kỳ SEA Games 31. Tất cả các lực lượng ra vào tòa nhà Trung tâm đều phải có thẻ do Ban tổ chức cấp, kiểm soát qua 2 lớp cửa an ninh đối với người và tài sản.