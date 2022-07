Hình ảnh khánh thành tượng đài CSGT và PCCC tại Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) của Bộ Công an - cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Bộ Công an phối hợp với UBND TP.Hà Nội và UBND TP.Hồ Chí Minh xây dựng tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” với mục đích tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội – vì bình yên cuộc sống của nhân dân.