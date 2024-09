Hình ảnh người Quảng Ninh bắt tay dọn dẹp đường phố hậu bão Yagi

Ngay sau khi sức gió cơn bão số 3 giảm, người dân và chính quyền, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt tay vào dọn dẹp cây đổ, thu gom tôn, xốp, kính... rơi vãi trên đường để khắc phục hậu quả cơn bão gây ra.



Việc đi lại trên các tuyến phố của người dân tại Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn do cây cối đổ gãy xuống đường sau khi cơn bão số 3 đi qua. Ảnh: PV

Sáng 8/9, chị Phạm Thị Tâm, nhân viên vệ sinh môi trường Hạ Long đang cùng người dân phường Hồng Hải, TP.Hạ Long cưa cành cây và thu gom lên xe chở rác. Chia sẻ với phóng viên, chị Tâm cho biết: "Chúng tôi đã làm từ tối qua đến giờ, nhưng do cây đổ nhiều quá mà nhân lực và xe chở không đủ nên còn rất nhiều việc phải làm. Bà con nhân dân ở đây cũng ra hỗ trợ thu gom rác, kính vỡ và cưa cây nên công việc cũng nhanh hơn".

Những cây cổ thụ bật gốc đổ chắn ngang đường như thế này không hiếm gặp ở Quảng Ninh sau khi hứng chịu cơn bão số 3. Ảnh: PV

Gia đình anh Nguyễn Văn Sinh ở phường Cao Xanh, TP.Hạ Long bị gió bão làm hỏng gần 100m2 mái tôn và cây bàng trồng trước nhà bị gãy đổ. Anh Sinh cho biết, từ tối qua đã ra phát cành để lấy lối đi cho mọi người.

"Nghe tin bão to, gia đình tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là thường xuyên xem cập nhật tin tức trên báo đài, nhưng không ngờ sức gió quá lớn. Đúng là 30 năm mới có một cơn bão như vậy", anh Sinh cho biết.

Một cây cổ thụ bị đổ gãy trong khuôn viên của Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hàng cây bàng đài loan trồng dọc Quốc lộ 18 đoạn qua TP.Hạ Long bị đổ ra đường gần hết gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Hiện tại Hạ Long đang mất điện, sóng điện thoại di động, 4G nhiều nơi cũng bị mất.

Tại khu du lịch Bãi Cháy, nhiều cơ sở giải trí bị tàn phá như khu Valley Beach, Beach Club, trong đó có Bar bãi biển Bãi Cháy - bar lớn nhất Việt Nam bị đổ sập... Nhân viên các nhà hàng, khách sạn tại đây cũng đang dọn dẹp để khắc phục hậu quả sớm nhất.

Tại bãi biển Bãi Cháy có 2 sà lan chở dăm gỗ bị sóng đánh dạt lên bờ.

Nhân viên Bar bãi biển Bãi Cháy - bar lớn nhất Việt Nam đang tháo dỡ khu sân khấu bị bão số 3 quật đổ. Ảnh: PV

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Cô Tô có 22 phương tiện thủy, bè nuôi thủy sản bị đắm gồm: 14 tàu xi măng, 2 tàu gỗ, 1 xuồng composie, 4 bè nuôi trồng thủy sản, 1 mảng gỗ; khoảng trên 500 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn, nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa trung tâm huyện bị tốc mái tôn, ngói lợp; sập toàn bộ 3 mái sân chơi của trường mầm non; đổ 180m tường rào trường học, tường rào nhà văn hóa trung tâm huyện; nhiều nhà dân, khách sạn bị gió thổi vỡ kính, hỏng cửa; hơn 10 cột điện bị gãy đổ; không có nhà bị sập.

Lực lượng chức năng tại Quảng Ninh dọn dẹp tôn, sắt bị đổ gãy ra đường do bão số 3 gây ra. Ảnh: PV

Toàn huyện có khoảng trên 400 cây xanh 2 bên đường bị gãy đỗ; khoảng trên 5ha rừng phòng hộ ven biển bị gió đánh gãy, đổ; không có thương vong, thiệt hại về người.

Hiện nay, toàn huyện đang tập trung khắc phục các đường dây, thiết bị điện nhằm sớm có điện sinh hoạt trở lại và tín hiệu để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; huy động tối đa các lượng lượng giúp dân khắc phục hậu quả của bão, sửa chữa tạm thời nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, cắt dọn cây đổ ven đường.

Lực lượng quân đội tại Quảng Ninh dọn dẹp cây cối đổ gãy sau cơn bão số 3 đi qua. Ảnh: PV

Còn tại huyện Vân Đồn đã tìm kiếm được 6 người mất tích trên biển. Sau khi triển khai công tác tìm kiếm trên biển đối với những người mất tích, đến 8h50' sáng 8/9, các lực lượng của huyện Vân Đồn đã tìm kiếm được 6 người mất tích. Những người này là công nhân trông coi các bè nuôi trồng thủy sản, trong đó có 3 người thuộc hộ gia đình anh Long Văn Quảng. Hiện sức khỏe của những người này đều ổn định.

Hình ảnh dọn dẹp thu gom kính vỡ tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: PV

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định các địa bàn trọng điểm cần tập trung khắc phục hậu quả bao gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô. Trong đó chú ý đến các địa điểm bị sạt lở đất, cây xanh, cột điện đổ chặn các tuyến đường giao thông; khu vực dân cư ở vùng trũng bị ngập úng do mưa sau bão; các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có thiệt hại do tác động của mưa bão. Trụ sở công an cấp huyện, cấp xã có thiệt hại nặng nề về tài sản.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tinh thần chủ động hơn nữa; phải đánh giá đúng, chính xác về thiệt hại và vùng thiệt hại đã và có thể xảy ra. Cùng với đó cần phải dự báo tốt theo từng địa bàn cụ thể để có kế hoạch bố trí nhân lực và phương tiện phù hợp, hiệu quả.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Quảng Ninh, tính đến 8h ngày 8/9, có 50/59 đường dây 110kV tách khỏi vận hành. Hiện Công ty đã khôi phục được 9 đường dây, còn 50/59 đường dây chưa đóng điện. Trong đó, có sự cố nặng nề đổ cột số 22kV ĐZ 173, 174T500 nhánh rẽ TBA 110 kV bị gãy cột. Trong ngày hôm nay, Công ty sẽ xử lý, khắc phục các đường dây còn lại.

Theo tin từ Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, hiện toàn tỉnh có khoảng 10.000 hộ đang bị ngừng cung cấp nước, chủ yếu là các khách hàng thuộc khu vực phía Đông TP.Hạ Long và một phần khách hàng khu vực Cẩm Phả. Dự kiến sau khi có điện lưới trở lại trong ngày hôm nay, nhà máy sẽ cấp nước trở lại ngay cho các khách hàng.