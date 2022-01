Hình ảnh Tịnh thất Bồng Lai sau khi tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm

Thời gian qua, tại địa điểm được gọi là Tịnh thất Bồng Lai này, nay đã được đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ", dính tới rất nhiều "lùm xùm" liên quan đến pháp luật. Cụ thể, ngày 4/1 các đối tượng sống tại tịnh thất đã bị khởi tố gồm 4 thành viên. Trong đó, ông Lê Tùng Vân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam để điều tra về tội: “Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".