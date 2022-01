Sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố, Tịnh thất Bồng Lai giờ ra sao?

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An khởi tố bị can đối với 4 người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.



Người dân sống gần Tịnh thất Bồng Lai tỏ ra rất hoan nghênh khi cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc đối với nơi "tu hành" kiểu lạ của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân. Đặc biệt, nhiều người bày tỏ bức xúc về việc những trẻ em đang sống tại đây không phải mồ côi, cơ nhỡ như người của Tịnh thất Bồng Lai thông tin mà có mẹ đang tạm trú cùng.

Tịnh Thất Bồng Lai nổi lên khá bất ngờ, người dân băn khoăn cho đến khi hay tin khởi tố

Bà Nguyễn Thị Liên (45 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) cho biết, mấy năm nay, nhiều sự việc ồn ào xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Bà không rõ đâu là sự thật, nhưng từ khi báo chí phanh phui, bà đã hiểu phần nào nhóm người sinh sống tại đây.

Theo bà Liên, khoảng năm 2016-2017, bỗng dưng Tịnh thất Bồng Lai nổi lên một cách khá bất ngờ. Một trong nhiều thông tin gây chú ý là ở đây có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở và mùi thơm cách xa hàng trăm mét vẫn ngửi được khiến mạng xã hội xôn xao.

Ghi nhận tại Tịnh thất Bồng Lai chiều nay nơi đây vẫn đóng kín cổng. Ảnh ghi lại chiều 7/1. Ảnh: Thiên Long

Chuyện khác, 2 thanh niên sinh sống tại đây tự xưng là người tu hành đi thi hát bolero làm nhiều người quan tâm. Sau đó, một loạt các sự kiện gây chú ý như trẻ em đang sinh sống tại đây đi thi "Thách thức danh hài" hai lần đạt giải cao...

Tiếp đến là việc một nhóm người đến Tịnh thất Bồng Lai tìm con gái và xảy ra xô xát, gây thương tích, dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, là hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo.

Ngoài ra, những người này nhiều lần đưa lên mạng xã hội thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của chính quyền địa phương.

"Hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo làm dân chúng tôi đang yên lành cảm thấy bức xúc", bà Liên nói.

Người dân sống xung quanh cho rằng nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai rất "bí ẩn"

Bà Nguyễn Thị Lụa (46 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) cho biết, khoảng 7 năm trước, nhóm hơn 10 người gồm nam, nữ và trẻ con từ TP.HCM về địa phương sinh sống với danh nghĩa tu tại gia. Họ bắt đầu xây dựng hàng rào và sống biệt lập, không tiếp xúc với dân địa phương.

Gần 2 tháng về trước phóng viên Dân Việt đã có mặt tại Tinh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, nơi đây vẫn đóng kín cổng. Người dân sống gần đây không dám nói gì nhiều về nơi này vì sợ bị "ném đá" trên mạng xã hội. Ảnh: Chinh Hoàng

"Những người trong đó sống biệt lập, ít tiếp xúc với người xung quanh, họ ra vẻ rất bí ẩn. Chúng tôi không tin những cá nhân đang sống nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai đang tu hành, họ làm mất lòng tin của xã hội và người dân", bà Lụa chia sẻ.

Bà Lụa nói thêm: "Là người ở địa phương, tôi thấy hành vi của những người này đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn. Mặt khác, mối quan hệ của những người tại đây cũng rất phức tạp. Tôi đề nghị cơ quan điều tra làm rõ mối quan hệ, huyết thống, nếu có vi phạm về pháp luật, đạo đức cũng cần thông tin rõ cho mọi người biết và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".