Hoang tàn khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea hơn 2.000 tỉ đồng ở Quảng Nam

Được dự kiến đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng và tọa lạc tại vị trí "đất vàng" bãi tắm An Bàng, TP Hội An. Dự án Khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea (phường Cẩm An, TP Hội An) có diện tích khoảng 6,9 ha, do công ty CP Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư. Ảnh: Viết Niệm