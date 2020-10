Hội An khắc phục hậu bão số 9, giàn hoa giấy nổi tiếng tại đây cũng đổ sập

Phố cổ Hội An nằm trong vùng ảnh hưởng nặng của cơn bão số 9. Ở nơi cơn bão đi qua, trở nên xác xơ hoang tàn. Những ngày gần đây, người dân phố Hội đang tích cực dọn dẹp lại nhà cửa để đón khách du lịch. Ngày 30/10, một số điểm du lịch, nước vẫn chưa rút hoàn toàn. Nhà chức trách đang tích cực dọn dẹp sau bão số 9. Giàn hoa giấy trên đường Hoàng Văn Thụ, điểm check-in nổi tiếng của du khách mỗi khi tới phố cổ, cũng trơ trụi lá do gió quật mạnh. Ảnh: Hạnh Nguyễn. Trước đó, nơi đây hút khách bởi vẻ rực rỡ, là phông nền sống ảo đẹp, lãng mạn. Ảnh: Hạnh Nguyễn. Khu vực bên bờ sông Hoài, nhiều cây xanh đổ rạp xuống dòng nước. Ảnh: Hạnh Nguyễn. Công nhân môi trường tích cực tưới nước, rửa đường. Người dân xử lý, thu gom rác sau bão. Rác thải, phế liệu, cây cối trôi dạt trên sông Hoài. Máy móc đang xử lý trên sông Hoài. Nước dâng, khiến lớp bùn non tràn vào nhà dân.