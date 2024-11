Hình ảnh Hội nghị biểu dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Quốc Hùng, Ủy viên TƯ đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" Trung ương; Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên TƯ đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam và đại diện các bộ, ban, ngành. Đặc biệt, tham dự Hội nghị còn có sự hiện diện của 62 tập thể và 80 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.