Bộ Công an, Trung ương Hội NDVN khen thưởng 142 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, tham dự Hội nghị còn có sự hiện diện của 62 tập thể và 80 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.

Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 - 2024, tại Hội trường lớn, trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Phạm Hưng

Hội Nông dân xây dựng 12.263 mô hình an ninh tự quản về an ninh trật tự

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong từng thời kỳ của cách mạng, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phù hợp, phát huy được sức mạnh, ý chí cách mạng, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn nông thôn đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự của đất nước.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Hưng

Với trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khai ký kết chương trình phối hợp và tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCAMTTW (giai đoạn 2013-2023) và triển khai nghiêm túc Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCA-MTTW (giai đoạn 2023-2033) giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới".

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Trong 5 năm qua, Hội Nông dân và lực lượng Công an đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân và quần chúng nhân dân; vận động nông dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là đối với cơ sở, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Nông dân Việt Nam đã vận động, phát huy vai trò, sức mạnh của người nông dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên khắp cả nước thông qua phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua của Hội.

Hội Nông dân đã phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên ngành về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động của Hội, cán bộ, hội viên nông dân cung cấp cho cơ quan Công an và chính quyền địa phương nhiều nguồn tin có giá trị; tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn vi phạm pháp luật; hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; cảm hoá, giúp đỡ hỗ trợ học nghề và tạo việc làm đối với người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã xây dựng được 12.263 mô hình an ninh tự quản về an ninh trật tự; mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội"; Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; lập đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực 18001768…được các cấp Hội xây dựng, nhân rộng, góp phần phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh ở địa bàn nông thôn.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho 62 tập thể, 80 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Phạm Hưng

"Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta vui mừng với những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và biểu dương 62 tập thể và 80 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong phối hợp với lực lượng công an nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 - 2024.

Thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an, tôi xin ghi nhận và biểu dương những thành tích, cống hiến của cán bộ, hội viên nông dân - những người tiền phong, gương mẫu, tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, vì an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng; góp phần quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra"- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu là hội viên, nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ, an ninh Tổ quốc đã chia sẻ những câu chuyện rất thiết thực giữa đời thường với những kinh nghiệm thực tiễn góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT và giữ gìn sự bình yên cho địa bàn ở cơ sở. Ảnh: Phạm Hưng

Tại hội nghị đã tổ chức giao lưu với 6 hội viên, nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó là ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; ông Cao Niếng, Chi Hội trưởng thôn Bầu Sang, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Hết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; ông Lê Thành Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Bùi Quang Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; ông Bùi Xuân Ánh, Hội viên Hội Nông dân Tổ dân phố số 11, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Các đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân đã chia sẻ những câu chuyện rất thiết thực giữa đời thường với những kinh nghiệm thực tiễn góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT và giữ gìn sự bình yên cho địa bàn ở cơ sở.

6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam và hội viên nông dân trong công tác phối hợp với lực lượng Công an nhân dân các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

"Có thể khẳng định, công tác phối hợp giữa lực lượng CAND và Hội Nông dân Việt Nam các cấp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua đã góp phần khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân, nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ ANTT, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước"- Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam và hội viên nông dân trong công tác phối hợp với lực lượng Công an nhân dân các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Ảnh: Phạm Hưng

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị lực lượng CAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam các cấp thực hiện tốt 6 nhiệm trọng tâm sau:

Một là: Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT nói chung và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng đến từng cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Hai là, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc; sẵn sàng bảo vệ mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ba là, tiếp tục quan tâm, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mô hình về phòng chống tội phạm và mô hình dân vận khéo, câu lạc bộ về công tác đảm bảo ANTT trong các tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở và cộng đồng dân cư.

Đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các mô hình truyền thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Bốn là, phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là hội viên nông dân ở các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, biển, đảo thông qua triển khai hiệu quả phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025".

Vận động cán bộ, nông dân và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" ngày 19/8 hằng năm; tích cực tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở.

Năm là, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân tích cực phối hợp lực lượng CAND trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhất là triển khai, thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; chia sẻ dữ liệu dùng chung với các bộ, ngành, qua đó đơn giản hóa thủ tục hành chính, cho người dân, doanh nghiệp, dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Sáu là, đối với các tập thể, cá nhân được biểu dương hôm nay cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để toàn thể cán bộ, nông dân và nhân dân cả nước noi theo; đóng góp thêm nhiều thành tích hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.