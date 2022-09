Công an Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2022”, đông đảo cán bộ, chiến sỹ đã hưởng ứng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Tại lễ phát động "Hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2022", Bộ trưởng Bộ bông an đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của công an TP.Hà Nội với thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2021.