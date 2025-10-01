Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Video
Thứ tư, ngày 01/10/2025 19:07 GMT+7

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số

+ aA -
Ngọc Hải - Nguyễn Thái Thứ tư, ngày 01/10/2025 19:07 GMT+7
Ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Clip: Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tâm tư nguyện vọng của nông dân

Tham khảo thêm

Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025

Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025

Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói

Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói

Diễn đàn “Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương”: Lắng nghe nông dân và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Diễn đàn “Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương”: Lắng nghe nông dân và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Clip hot: Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường Thủ đô, ô tô xe máy chen nhau nhích từng mét đầu giờ sáng

Sáng nay, 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, trận mưa lớn xuyên đêm, kéo dài nhiều giờ đã trút xuống Hà Nội, gây ra tình trạng ngập ở nhiều tuyến đường. Ghi nhận của PV Dân Việt trên nhiều tuyến đường Thủ đô vào giờ cao điểm sáng nay.

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá

Video
Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá

Đường Yên Xá (Hà Nội): Người đi bộ ở đâu khi vỉa hè đã thành quán nhậu?

Video
Đường Yên Xá (Hà Nội): Người đi bộ ở đâu khi vỉa hè đã thành quán nhậu?

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân

Video
Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân

Đọc thêm

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Xã hội

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Xã hội

Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD
Xã hội

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Xã hội

Bức “Buste de femme”, chân dung Dora Maar do danh họa Pablo Picasso sáng tác năm 1944 vừa được nhà đấu giá Christie’s gõ búa 196 triệu HKD (tương đương 25,2 triệu USD).

Sau 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không': Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại
Văn hóa - Giải trí

Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", phim Việt ồ ạt ra mắt vào tháng 10, trong đó không ít tác phẩm từng dời lịch ra mắt để tránh “cơn bão” "Mưa đỏ".

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La
Đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại đoàn kết dân tộc

Trước thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?
Tin tức

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Tin tức

Thủ tướng chất vấn đại diện các cơ quan liên quan tại phiên họp của Chính phủ: Sau rất nhiều văn bản và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tại sao đến nay vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có cuộc giao đấu định mệnh bên sông Lưu Sa với Mộc Tra – đại đệ tử của Quan Âm Bồ Tát, có lẽ Sa Tăng mãi chỉ là yêu quái đói khát ăn thịt người. Chính nhờ sự xuất hiện đầy huyền bí ấy, số phận của Sa Tăng rẽ sang một con đường khác, trở thành đệ tử trung thành của Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng thời trao hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho tỉnh Ninh Bình để nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Nhà nông

Đảo Cù Lao Câu còn gọi là đảo Hòn Cau, là một hòn đảo nhỏ thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, hòn đảo Cù Lao Câu thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đảo Hòn Cau cũng là nơi bảo tồn sinh vật biển, kêu gọi bảo vệ rùa biển-loài động vật khổng lồ.

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”

Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển. Từ xã cho đến thành phố tiếp tục phấn đấu, nỗ lực phát triển xứng đáng với tầm vóc.

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng
Xã hội

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng

Xã hội

Hiện tại, nước lũ vẫn đang bủa vây nhiều xã ở Nghệ An. Có những vùng nước dâng lên, ngập đến mái nhà. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Theo ước tính sơ bộ, tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 1.627 tỷ đồng sau cơn bão số 10.

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước
Nhà nông

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước

Nhà nông

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với một số thuỷ điện trên địa bàn xả lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với 6 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong biển nước.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tin tức

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tin tức

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã dược Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl
Thể thao

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl

Thể thao

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tiền vệ cánh Trần Văn Đạt của Thép xanh Nam Định còn khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có cô bạn gái xinh đẹp.

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững
Nhà nông

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững

Nhà nông

"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa
Điểm nóng

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Điểm nóng

Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép, trang facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
6

Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz, thuộc CHLB Đức, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?
Nhà nông

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?

Nhà nông

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88
Xã hội

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88

Xã hội

Thành phố Okazaki, tỉnh Aichi quyết định dừng chương trình tặng tiền mừng thọ cho người 88 tuổi vì lý do khó ngờ.

Đạo diễn Mai Thắm - người 'cầm trịch' show Chiến sĩ quả cảm là ai?
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm - người "cầm trịch" show Chiến sĩ quả cảm là ai?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm là gương mặt quen thuộc đứng sau nhiều game show đình đám, trong đó có "2 ngày 1 đêm", "Chiến sĩ quả cảm"...

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển
Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển

Chuyển động Sài Gòn

Từ 5 - 7/10, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra sôi động từ trên bờ ra biển; với nhiều hoạt động như: Hội chợ, ẩm thực, thể thao, trò chơi dân gian… dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách đến với Cần Giờ.

Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn
Nhà nông

Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn

Nhà nông

Tổ chức tại Quảng Trị, Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh Bắc Trung Bộ nhấn mạnh nguyên tắc: “Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái
Tin tức

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái

Tin tức

Chiều 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Tháp định hướng phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái.

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân
Video

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân

Video

"Tại Diễn dàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề: “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số", tôi đã nói lên được tiếng lòng mình, những trăn trở, khó khăn của bà con quê hương...", bà Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lạng Sơn bày tỏ.

Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng nay (1/10), nước lũ sông Hồng rút dần, người dân phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai và một số xã ven sông khẩn trương vệ sinh đường phố, nhà cửa với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc
Thế giới

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc

Thế giới

Ấn Độ khẳng định công trình siêu đập mới được đề xuất có thể đối trọng với dự án đập kỷ lục mà Trung Quốc đang xây dựng ở thượng nguồn Tây Tạng khiến New Delhi lo ngại. Đây là động thái mới nhất của Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc về nguồn nước dãy Himalaya.

Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm

Nhà đất

Dù thị trường chung hồi phục, nhóm Vingroup lại ghìm chân VN-Index khi VIC, VHM giảm sâu. VRE nỗ lực tăng giá nhưng không đủ giữ sắc xanh cho nhóm bất động sản trong phiên 1/10.

4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng
Tin tức

4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng

Tin tức

Chiều 1/10, tại ngã tư đường 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô và một xe máy, khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?
Thị trường

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?

Thị trường

Thời gian qua, không chỉ nông dân, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có tầm ảnh hưởng cũng tham gia livestream hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cách làm này có thật sự hợp lý và bền vững, hay chỉ là giải pháp tình thế?

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

3

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

4

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

5

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?