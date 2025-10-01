Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.
Sáng nay, 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, trận mưa lớn xuyên đêm, kéo dài nhiều giờ đã trút xuống Hà Nội, gây ra tình trạng ngập ở nhiều tuyến đường. Ghi nhận của PV Dân Việt trên nhiều tuyến đường Thủ đô vào giờ cao điểm sáng nay.