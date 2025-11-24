Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 24/11/2025 11:25 GMT+7

Một đại gia đóng cửa, trả hàng loạt mặt bằng đắc địa tại TP.HCM

Phúc Minh Thứ hai, ngày 24/11/2025 11:25 GMT+7
Chuỗi cà phê đình đám Thái Lan - Café Amazon đã trả hàng loạt mặt bằng đắc địa tại TP.HCM. “Ông lớn” cà phê chuỗi này đã quyết định rút khỏi Việt Nam sau 5 năm chinh chiến.
Tháng trước, cửa hàng Café Amazon nằm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP.HCM vẫn còn hoạt động nhưng mặt bằng bên ngoài đã dán bảng cho thuê. Hiện nay, cửa hàng này đã chính thức đóng cửa.

Nhiều cửa hàng Café Amazon khác tại TP.HCM cũng đã đóng cửa, trả mặt bằng. Các mặt bằng này đều đang được rao cho thuê hoặc đã qua chủ thuê mới.

Cửa hàng Café Amazon nằm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Văn Thủ, TP.HCM đã đóng cửa. Ảnh: Hồng Phúc

Trên Fanpage chính thức, dù không có thông báo dừng hoạt động nhưng khi khách có nhu cầu liên hệ ở phần tin nhắn thì được thông báo “đã chính thức ngưng hoạt động”.

Trước khi đóng cửa và ngừng hoạt động, nhiều mặt bằng đình đám của chuỗi này như cửa hàng tại vòng xoay Ngã Sáu Công trường Dân Chủ, cửa hàng Nguyễn Kiệm… đã trả mặt bằng. Những mặt bằng còn lại được dân môi giới rao cho thuê.

Café Amazon là chuỗi cà phê lớn nhất tại Thái Lan, gia nhập thị trường Việt Nam hồi cuối năm 2020, tập trung kinh doanh tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Café Amazon có hàng nghìn cửa hàng và đang có mặt tại hơn 10 quốc gia khác với hệ thống gần 300 điểm bán quốc tế.

Cửa hàng Café Amazon trên đường Phan Xích Long, TP.HCM đã đóng cửa. Ảnh: Hồng Phúc

Lúc mới vào Việt Nam, chuỗi tham vọng mở rộng hệ thống khắp cả nước. Dù không tiết lộ mục tiêu sẽ có bao nhiêu cửa hàng cụ thể nhưng Café Amazon cho biết đang thử nghiệm các mô hình nhượng quyền phù hợp với nhà đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 5 năm kinh doanh, tháng 10/2025, Công ty Central Plaza Hotel (Centel) của Thái Lan thông báo rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam. Điều này dẫn đến việc giải thể Công ty CP Tập đoàn ORC Coffee Passion (ORCG) - đơn vị đang vận hành chuỗi Café Amazon tại Việt Nam.

ORCG là liên doanh giữa Central Restaurants Group (Việt Nam) - một công ty con của Centel, nắm giữ 40% cổ phần. Còn PTTOR International Holdings (Singapore) - công ty con của PTT Oil and Retail Business - một tập đoàn đã niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan - nắm giữ 60% còn lại.

Centel cho biết lý do rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam là để sắp xếp lại các ưu tiên kinh doanh và thích ứng với những thách thức của thị trường.

Tại thời điểm rút lui, Café Amazon đang có khoảng 12 cửa hàng, chủ yếu ở TP.HCM, cùng số ít ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Con số này thấp hơn mục tiêu ban đầu và khiêm tốn so với các chuỗi cà phê phổ biến hàng đầu Việt Nam.

Chuỗi cà phê đình đám có 51 cửa hàng ở TP.HCM được mua lại với giá 270 tỷ đồng

Chuỗi cà phê đình đám có 51 cửa hàng ở TP.HCM được mua lại với giá 270 tỷ đồng

Đại gia tháo chạy khỏi cuộc chiến cà phê tại Việt Nam, đóng cửa quán, cho thuê mặt bằng nhiều nơi

Đại gia tháo chạy khỏi cuộc chiến cà phê tại Việt Nam, đóng cửa quán, cho thuê mặt bằng nhiều nơi

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM

Thi thể một người đàn ông đã tử vong được phát hiện trong túi hành lý ở sảnh một tòa nhà cao tầng. Công an TP.HCM đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và truy bắt hai nghi phạm liên quan.

Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ tại TP.HCM

Công an TP.HCM truy bắt thành công nghi phạm cướp giật điện thoại sau chưa đầy 2 giờ

Chuyển động Sài Gòn
Công an TP.HCM truy bắt thành công nghi phạm cướp giật điện thoại sau chưa đầy 2 giờ

Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên

Chuyển động Sài Gòn
Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên

Gỡ “nút thắt” đất đai để khơi thông nguồn lực: HoREA kiến nghị bổ sung hai cơ chế quan trọng

Chuyển động Sài Gòn
Gỡ “nút thắt” đất đai để khơi thông nguồn lực: HoREA kiến nghị bổ sung hai cơ chế quan trọng

Đọc thêm

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc
Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc

Giữa sắc thu dịu vàng ngọt, những nụ cười hạnh phúc được ghi lại qua ống kính các tác giả đã làm nên không gian cảm xúc đặc biệt của Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”.

LĐBĐ Indonesia 'chấm' xong người thay HLV Patrick Kluivert
LĐBĐ Indonesia "chấm" xong người thay HLV Patrick Kluivert

Theo một số nguồn tin, LĐBĐ Indonesia (PSSI) gần như chắc chắn sẽ bổ nhiệm HLV Timur Kapadze vào vị trí HLV trưởng ĐT Indonesia.

Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ
Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ

Miền Trung những ngày cuối năm 2025, lũ lụt, núi lở, đường sạt, chuỗi thiên tai dồn dập đổ xuống hàng vạn đôi vai gầy. Ngày qua ngày, miền Trung bị đặt trong một thử thách khắc nghiệt ít ai tưởng tượng nổi.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mô tô 'xé nước' trên hồ Thác Bà
Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mô tô "xé nước" trên hồ Thác Bà

Bức ảnh những tay lái mô tô tạo dấu ấn mạnh mẽ khi “xé nước” trên hồ Thác Bà, cùng nhiều tác phẩm cảm xúc khác mang đến loạt khoảnh khắc vừa lạ mắt vừa giàu cảm xúc tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”.

Khó thở, ho nhiều sau một đợt mắc cúm A, bác sĩ khuyến cáo không chủ quan
Khó thở, ho nhiều sau một đợt mắc cúm A, bác sĩ khuyến cáo không chủ quan

Không ít bệnh nhân sau mắc cúm A lại bị viêm phổi, một biến chứng nặng nhiều người chủ quan vì cứ nghĩ hết cúm là khỏi bệnh.

Ngoại binh Brazil trị giá 900.000 euro chia tay Hà Nội FC vì... không hợp khí hậu?
Ngoại binh Brazil trị giá 900.000 euro chia tay Hà Nội FC vì... không hợp khí hậu?

Trang fanpage chính thức của Hà Nội FC vừa phát đi thông báo chia tay tiền vệ người Brazil Willian Maranhao. Theo một số nguồn tin, Willian Maranhão quyết định rời Việt Nam vì cảm thấy không hợp với khí hậu.

Danh tính được tiết lộ từ hình xăm trên thi thể bị trói, bỏ vào túi, thả trôi sông
Danh tính được tiết lộ từ hình xăm trên thi thể bị trói, bỏ vào túi, thả trôi sông

Qua những hình xăm trên thi thể, đặc biệt là dãy số 10-12-2006, anh N ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An nhận định đây có thể là con gái mình đã mất tích nhiều ngày trước.

HLV Lê Huỳnh Đức bật mí về cách sử dụng tiền đạo Việt kiều Lee Williams
HLV Lê Huỳnh Đức bật mí về cách sử dụng tiền đạo Việt kiều Lee Williams

HLV Lê Huỳnh Đức bật mí, vì lực lượng của CLB Công an TP.HCM không quá dày, vì thế một số cầu thủ như Lee Williams, buộc phải thi đấu đa năng, có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí trên sân...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ.

Nhìn chồng chìm trước mắt mà bất lực – nỗi đau xé lòng của gia đình mất 3 người trong lũ dữ
Nhìn chồng chìm trước mắt mà bất lực – nỗi đau xé lòng của gia đình mất 3 người trong lũ dữ

Giữa căn nhà còn lênh láng bùn non, chị Lê Thị Kim Ngân nghẹn lời kể lại khoảnh khắc “nhìn thấy chồng đưa tay lên rồi chìm xuống mà bất lực”, khi 3 người trong gia đình chị bị cuốn trôi trong trận lũ dữ chiều 20/11.

Đất Tổ khẳng định vị thế trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước
Đất Tổ khẳng định vị thế trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước

Tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác mạnh mẽ tiềm năng văn hóa của vùng Đất Tổ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để tỉnh trở thành trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Liệt tay sau khi đập mạnh vai vào ô tô sau tai nạn giao thông
Liệt tay sau khi đập mạnh vai vào ô tô sau tai nạn giao thông

Sau tai nạn giao thông, dù được cứu sống nhưng tay của bệnh nhân của bệnh nhân bị liệt hoàn toàn, mất đi chức năng vận động và cảm giác.

Leo núi Thị Vải để trải nghiệm rồi đi lạc, nhóm 9 người được công an giải cứu trong đêm
Leo núi Thị Vải để trải nghiệm rồi đi lạc, nhóm 9 người được công an giải cứu trong đêm

Nhóm 9 người trải nghiệm leo núi Thị Vải và bị lạc trên đỉnh núi, sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Pha đã tổ chức tìm kiếm, đưa nhóm người xuống núi an toàn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam vẫn'tồn' trên 100.000 hồ sơ sáng chế chờ được xử lý
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam vẫn"tồn" trên 100.000 hồ sơ sáng chế chờ được xử lý

Phát biểu giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội sáng nay về dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Đã đến giai đoạn Việt Nam phải ưu tiên phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ để phát triển thành nước thu nhập cao, do vậy, cơ bản các sửa đổi là xung quanh đổi mới này.

Đức muốn tạo ra điều bất ngờ trong châu Âu để Nga trở tay không kịp
Đức muốn tạo ra điều bất ngờ trong châu Âu để Nga trở tay không kịp

Năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu, một nhiệm vụ khó khăn đối với một quốc gia có quân đội đã bị lãng quên trong nhiều năm, theo CNN.

Những vi phạm sẽ khiến cán bộ, công chức bị khiển trách theo quy định mới?
Những vi phạm sẽ khiến cán bộ, công chức bị khiển trách theo quy định mới?

Cán bộ, công chức vi phạm lần đầu có thể bị khiển trách nếu phạm các lỗi từ thái độ, đạo đức, thực thi công vụ đến vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bảo vệ bí mật nhà nước… Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 71/2023/NĐ‑CP, nêu chi tiết các hành vi sẽ bị xử lý đối với cán bộ, công chức.

Không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Khu vực này tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất bao nhiêu
Không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Khu vực này tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất bao nhiêu

Tin không khí lạnh miền Bắc tăng cường, từ chiều và đêm nay (24/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 13 - 15 độ C; khu vực từ TP.Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Video: Trung tâm hành chính công cấp xã, phường tại TP.HCM đẩy nhanh cải cách phục vụ người dân
Video: Trung tâm hành chính công cấp xã, phường tại TP.HCM đẩy nhanh cải cách phục vụ người dân

Tại trung tâm hành chính công xã Bình Lợi, TP.HCM, ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp nhận hồ sơ đã nhộn nhịp. Người dân đến làm thủ tục nhưng không còn cảnh chen chúc, chờ đợi. Nhiều người chỉ mất vài phút thao tác trên máy tính bảng, hoặc điện thoại, và hồ sơ đã được tiếp nhận trên hệ thống.

A Tam - Nhân vật khiến cao thủ Võ Đang tàn phế có cái kết thế nào khi đối đầu Trương Vô Kỵ?
A Tam - Nhân vật khiến cao thủ Võ Đang tàn phế có cái kết thế nào khi đối đầu Trương Vô Kỵ?

Trong Ỷ thiên đồ long ký, A Tam là một cao thủ bí ẩn và tàn độc. Hắn không chỉ đánh bại cao thủ của Thiếu Lâm mà còn khiến đệ tử Võ Đang phải chịu đựng nỗi đau tàn phế.

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình
Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Lễ Trai Đặng Văn Hòa là vị quan to “tứ triều nguyên lão”, từng giữ chức Thượng thư tại 5 bộ quan trọng của vương triều nhà Nguyễn. Ông được xem là nhân vật kiệt xuất của vùng đất Cố đô Huế. Ông có công lớn trong việc xây dựng hệ thống đê điều, mở rộng thủy lợi ở vùng Bắc Hà, như đào mở rộng sông Hoàng Giang (địa phận tỉnh Hưng Yên) và tu bổ đê điều tại Ninh Bình.

Giải mã sức hút của dự án bất động sản 'hot' bậc nhất phố cảng hiện nay
Giải mã sức hút của dự án bất động sản "hot" bậc nhất phố cảng hiện nay

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn thịnh vượng mới, nơi phong cách sống của giới tinh hoa được thể hiện trong sự chỉn chu, tinh tế, độc bản của những căn hộ hạng sang. Trong bối cảnh đó, dự án nào đáp ứng được nhu cầu sống sang - sống chất - sống trọn vẹn sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng thượng lưu.

Thị trường thép chật vật vì rào cản xuất khẩu, nhu cầu trong nước mở lối thoát
Thị trường thép chật vật vì rào cản xuất khẩu, nhu cầu trong nước mở lối thoát

Năm 2025 đầy biến động với ngành thép khi áp lực phòng vệ thương mại gia tăng, trong khi kỳ vọng phục hồi được đặt vào sức cầu nội địa nhờ đầu tư công tăng tốc và thị trường nhà ở khởi sắc.

Nhà ở xã hội thứ cấp: Nhà cho người nghèo nhưng giá cho người giàu
Nhà ở xã hội thứ cấp: Nhà cho người nghèo nhưng giá cho người giàu

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đang tăng chóng mặt, thậm chí tiệm cận mức của căn hộ thương mại. Nhiều dự án đã qua sử dụng 5 - 10 năm vẫn bị đẩy giá lên tới 70 - 90 triệu đồng/m2, khiến giấc mơ an cư càng xa tầm với.

Thêm 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu trao tận tay người dân vùng lũ Đắk Lắk từ Long Châu
Thêm 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu trao tận tay người dân vùng lũ Đắk Lắk từ Long Châu

Ngày 23/11, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành Sở Y tế Đắk Lắk trực tiếp trao 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhiều khu vực bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Agribank tiếp tục giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12, 13
Agribank tiếp tục giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12, 13

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, Agribank triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, bão số 13 và mưa lũ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề nghị công nhận quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm do AI tạo ra để chống sao chép
Đề nghị công nhận quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm do AI tạo ra để chống sao chép

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) đề nghị ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các tác phẩm do AI tạo ra, song xác định rõ AI không phải là chủ thể quyền mà chủ thể quyền là con người, và con người là đối tượng cuối cùng sử dụng/vận hành AI.

Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa sau lũ
Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa sau lũ

Rạng sáng 24/11, Đoàn công tác y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng Thành Đoàn TP.HCM xuất phát, mang theo thuốc men và kinh nghiệm cứu hộ đến hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề sau thiên tai.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị ông thầy gắn bó 5 năm... 'vô hiệu hóa'
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị ông thầy gắn bó 5 năm... "vô hiệu hóa"

Dù không thể gây bất ngờ trước đối thủ quá mạnh là Thép xanh Nam Định, nhưng HLV của CLB Long An cũng thành công trong kế hoạch khiến học trò cũ Nguyễn Xuân Son im tiếng.

Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng từ chối tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương là ai?
Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng từ chối tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương là ai?

Tại chương trình The Khang show mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ đầy chân thành về tình cảm và tâm huyết dành cho người thầy – Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí, cũng như hành trình gắn bó với sân khấu kịch Trương Hùng Minh.

Bí quyết dạy tiếng Anh của một trường ở Hải Phòng giúp học sinh dẫn đầu cuộc thi có nhiều tỉnh thành
Bí quyết dạy tiếng Anh của một trường ở Hải Phòng giúp học sinh dẫn đầu cuộc thi có nhiều tỉnh thành

Vượt qua đội thi của 11 trường THPT, học sinh Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Phòng) đã giành Giải Nhất một cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

