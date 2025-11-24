Một đại gia đóng cửa, trả hàng loạt mặt bằng đắc địa tại TP.HCM

Tháng trước, cửa hàng Café Amazon nằm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP.HCM vẫn còn hoạt động nhưng mặt bằng bên ngoài đã dán bảng cho thuê. Hiện nay, cửa hàng này đã chính thức đóng cửa.

Nhiều cửa hàng Café Amazon khác tại TP.HCM cũng đã đóng cửa, trả mặt bằng. Các mặt bằng này đều đang được rao cho thuê hoặc đã qua chủ thuê mới.

Cửa hàng Café Amazon nằm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Văn Thủ, TP.HCM đã đóng cửa. Ảnh: Hồng Phúc

Trên Fanpage chính thức, dù không có thông báo dừng hoạt động nhưng khi khách có nhu cầu liên hệ ở phần tin nhắn thì được thông báo “đã chính thức ngưng hoạt động”.

Trước khi đóng cửa và ngừng hoạt động, nhiều mặt bằng đình đám của chuỗi này như cửa hàng tại vòng xoay Ngã Sáu Công trường Dân Chủ, cửa hàng Nguyễn Kiệm… đã trả mặt bằng. Những mặt bằng còn lại được dân môi giới rao cho thuê.

Café Amazon là chuỗi cà phê lớn nhất tại Thái Lan, gia nhập thị trường Việt Nam hồi cuối năm 2020, tập trung kinh doanh tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Café Amazon có hàng nghìn cửa hàng và đang có mặt tại hơn 10 quốc gia khác với hệ thống gần 300 điểm bán quốc tế.

Cửa hàng Café Amazon trên đường Phan Xích Long, TP.HCM đã đóng cửa. Ảnh: Hồng Phúc

Lúc mới vào Việt Nam, chuỗi tham vọng mở rộng hệ thống khắp cả nước. Dù không tiết lộ mục tiêu sẽ có bao nhiêu cửa hàng cụ thể nhưng Café Amazon cho biết đang thử nghiệm các mô hình nhượng quyền phù hợp với nhà đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 5 năm kinh doanh, tháng 10/2025, Công ty Central Plaza Hotel (Centel) của Thái Lan thông báo rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam. Điều này dẫn đến việc giải thể Công ty CP Tập đoàn ORC Coffee Passion (ORCG) - đơn vị đang vận hành chuỗi Café Amazon tại Việt Nam.

ORCG là liên doanh giữa Central Restaurants Group (Việt Nam) - một công ty con của Centel, nắm giữ 40% cổ phần. Còn PTTOR International Holdings (Singapore) - công ty con của PTT Oil and Retail Business - một tập đoàn đã niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan - nắm giữ 60% còn lại.

Centel cho biết lý do rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam là để sắp xếp lại các ưu tiên kinh doanh và thích ứng với những thách thức của thị trường.

Tại thời điểm rút lui, Café Amazon đang có khoảng 12 cửa hàng, chủ yếu ở TP.HCM, cùng số ít ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Con số này thấp hơn mục tiêu ban đầu và khiêm tốn so với các chuỗi cà phê phổ biến hàng đầu Việt Nam.