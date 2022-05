Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hội An

Gần 30 tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được tổng đạo diễn là nhạc sĩ Quốc Trung khoác lên những bản phối mới, vừa đậm đà giá trị truyền thống, vừa tươi mới hơi thở đương đại.

Cơn mưa bất chợt kéo đến khiến diva Thanh Lam càng thêm hưng phấn trong các nhạc phẩm

Ca sỹ Tùng Dương cháy hết mình trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Khán giả đội mưa thưởng thức nhạc Trịnh

Thông qua giọng ca của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân… cùng sự hòa nhịp, hưởng ứng bởi hàng nghìn người yêu nhạc Trịnh trong thời tiết vô cùng đặc biệt, nghệ sỹ biểu diễn dưới mưa, khán giả đội mưa thưởng thức nghệ thuật càng làm cho không gian Hoian d'Or thêm lung linh.

Ca sỹ Hà Lê đã mang phong cách mới trong dòng nhạc Trịnh

Khán giả tương tác với nghệ sỹ trên sân khấu.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chia sẻ, Hội An là địa điểm mà gia đình bà luôn muốn đem âm nhạc của người anh là nhạc sĩ tài năng tới trình diễn trong hành trình thực hiện chuỗi sự kiện tưởng nhớ Trịnh Công Sơn hơn 20 năm qua.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu tại đêm nhạc.

"Trong ngày hội thống nhất non sông, ước vọng đó của gia đình đã được toại nguyện. Và gia đình chúng tôi cũng rất vui khi ở Hội An trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu về anh Trịnh Công Sơn. Hy vọng điều này sẽ tạo thêm một điểm nhấn cho mảnh đất di sản Hội An", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết.

Ông Vũ Văn Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp

Ông Vũ Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp – đơn vị chủ đầu tư cho biết, không gian văn hóa Trịnh Công Sơn nói riêng và dự án Hoian d'Or nói chung sẽ trở thành điểm kết nối và kế thừa những giá trị vô hình của thành phố di sản. Nơi đây sẽ là chiếc cầu nối quá khứ - hiện tại – tương lai, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của Hội An.

Ca sỹ Mỹ Linh trình bày ca khúc viết về Hà Nội của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Tại sự kiện, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của UBND thành phố Hội An, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp trong việc tổ chức đêm nhạc.

Bên cạnh đó, không thể thiếu các đơn vị song hành phát triển dự án Hoian d'Or là VNGroup và BCG Land đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa này. Trong đó, VNGroup đã công phu dàn dựng để đêm nhạc trở thành dấu mốc văn hóa đặc biệt tại Hoian d'Or.

Nhân đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng mong muốn đêm nhạc Trịnh sẽ được tổ chức định kỳ tại không gian văn hóa Trịnh Công Sơn trong khuôn viên dự án Hoian d'Or nhằm hình thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo để thu hút du khách.

Nằm trong chuỗi sự kiện, triển lãm tranh của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng đã được diễn ra tại cùng địa điểm giúp khán giả được hiểu thêm về người nghệ sỹ tài ba này.