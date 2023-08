Khu tập thể cũ nát mất cả lan can được nhiều người Ấn Độ lựa chọn vì lý do này Khu tập thể cũ nát mất cả lan can được nhiều người Ấn Độ lựa chọn vì lý do này

Giữa những tòa tháp sang trọng và biệt thự rộng lớn ở thành phố Mumbai (Ấn Độ), một khu chung cư xuống cấp trầm trọng thậm chí mất cả lan can là minh chứng cho thấy một số người lao động trung lưu sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có được nơi ở tại một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.