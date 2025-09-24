Theo Quyết định số 2261 về Kế hoạch khuyến nông trên địa bàn TP.HCM năm 2025 đã được UBND TP.HCM phê duyệt, trong năm 2025, công tác khuyến nông tại TP.HCM sẽ thực hiện nhiều mục tiêu cụ thể để hỗ trợ nông dân, HTX phát triển sản xuất.

Theo đó, ngành khuyến nông sẽ xây dựng 38 mô hình trình diễn khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Theo kế hoạch, ngành Khuyến nông TP.HCM sẽ xây dựng 38 mô hình trình diễn khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ năm 2025. Ảnh: Q.D.

Đơn vị này sẽ tổ chức 24 lớp dạy nghề nông nghiệp dưới 3 tháng cho lao động nông thôn tập trung vào các HTX, tổ hợp tác, thành viên tổ kinh tế, Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và các đối tượng khác cần tiếp cận ứng dụng công nghệ cao, các tiến bộ kỹ thuật và nâng cao kiến thức trong hoạt động nông nghiệp.

Song song đó, cơ quan Khuyến nông TP.HCM sẽ triển khai 253 lớp tập huấn cho nông dân, người sản xuất được tiếp cận, nắm bắt các chính sách mới về ngành nông nghiệp, khuyến nông, kiến thức thị trường; nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ thuật sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chất lượng cao, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm; tổ chức 4 cuộc khảo sát học tập Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh, thành phố.

Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng bằng tổ chức các sự kiện tuyên truyền chính sách về phát triển nông nghiệp nông thôn, khuyến nông, liên kết hợp tác, trao đổi chuyên môn kỹ thuật (28 cuộc 4 hội nghị, hội thảo, 2 hội thi, tổ chức 10 sự kiện hội chợ triển lãm, 52 cuộc tham quan học tập trong và ngoài Thành phố).

Thông tin khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật canh tác sẽ được đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng với các phóng sự, chuyên trang, bài viết; bản tin, trang thông tin điện tử khuyến nông nhằm nâng cao nhận thức và phát huy hiệu quả hoạt động khuyến nông gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Khuyến nông TP.HCM sẽ tư vấn xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho nông dân, HTX. Ảnh: Hồng Phúc

Nông dân, HTX cũng sẽ được tư vấn xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu sẽ có 40 đơn vị gồm nông dân, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp được hỗ trợ.

Ngành Khuyến nông TP.HCM cũng sẽ thực hiện 3 đề án hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao vai trò cũng như hoạt động của nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mục tiêu chung của các hỗ trên nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến nông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2022-2025; phát huy vai trò định hướng; hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ theo nhu cầu thực tiễn sản xuất ở các địa phương.

Các hỗ trợ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và có tiềm năng của Thành phố (rau, hoa, heo, bò sữa, tôm nước lợ, cá cảnh) và các sản phẩm nông nghiệp đặc thù (cây ăn trái, thủy đặc sản) của địa phương gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Mục tiêu quan trọng hơn cả là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, góp phần ổn định kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn TP.HCM.