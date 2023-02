Hình ảnh một chú cá mập được vây quanh bởi đàn cá nhỏ, hay còn được gọi là "bóng mồi", tại rạn san hô Ningaloo (Australia) đã mang về giải thưởng British Underwater Photographer of the Year 2023 cho nhiếp ảnh gia Ollie Clarke. Ông giải thích: "Những chú cá nhỏ tại Ningaloo sử dụng cá mập làm nơi trú ẩn, tạo thành những quả bóng mồi như thế này. Tuy nhiên, quả bóng này đặc biệt lớn, số lượng cá dày đặc hơn. Cá mập trông như thể nó đang cố gắng rũ bỏ bầy đàn". Các giám khảo nhận xét: "Hình ảnh miêu tả thời điểm cá mập chuyển sang trạng thái của thợ săn, miệng nuốt chửng con mồi". Bức ảnh đồng thời là á quân ở hạng mục "Up and Coming".