Lội ngược dòng ngoạn mục, đội bóng Báo NTNN/Dân Việt giành vé vào chơi trận chung kết

Chiều 2/12, đã diễn diễn ra 2 trận bán kết trong khuôn khổ giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt - tranh cúp mùa Thu lần thứ 14 năm 2023 giữa 2 cặp đấu Báo NTNN/Dân Việt gặp FC Báo chí Nghệ An và đội bóng Đài tiếng nói Việt Nam VOV gặp đội bóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV.

Những phút đầu tiên trận đấu giữa Báo NTNN/Dân Việt (áo vàng) và FC Báo chí Nghệ An diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi hai đội liên tục có những pha bóng hãm thành. Tuy nhiên, đội bóng FC Báo chí Nghệ An là người có bàn thắng mở tỷ số từ pha bóng phản công bên biên trái theo hướng tấn công. Không lâu sau, cầu thủ Anh Văn của đội bóng Báo NTNN/Dân Việt đã tận dụng được tình huống lộn xộn trước khung thành FC Báo chí Nghệ An để có bàn thắng cân bằng tỷ số. Sau bàn thắng gỡ hoà, trận đấu đã được đẩy lên kịch tính và khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số. Trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của FC Báo chí Nghệ An sau tình huống vào bóng nguy hiểm. Cuối trận, đội bóng NTNN/Dân Việt vươn lên dẫn trước với lần lượt 2 bàn thắng của Duy Quân và Minh Tiến. Qua đó, khép lại trận đấu với chiến thắng 4 - 2 giành cho các cầu thủ báo NTNN/Dân Việt Ở trận bán kết còn lại, cuộc đuối đầu của các cầu thủ VOV (áo đỏ) - Đương kim vô địch của giải đấu và đội bóng VTV đang là nhà vô địch của Press cup 2023. Đội bóng VTV là người có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau đấy không, Đắc Huy là cầu thủ có pha lập công đưa trận đấu về cân bằng sau 1 tình huống dứt điểm hiểm hóc. Trận đấu sau đấy diễn ra hết sức căng thẳng, với nhiều tình huống tranh chấp của các cầu thủ hai bên. Kết quả cuối cùng, các cầu thủ VOV giành chiến thắng 3 - 1 qua đó giành chiếc vé còn lại vào chơi trận chung kết. Tại trận chung kết, đối thủ của VOV là đội bóng Báo NTNN/Dân Việt. Trận đấu được diễn ra vào chiều ngày 3/12 trên sân bóng Tuấn Phong (Thanh Trì, Hà Nội).