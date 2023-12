Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt lần thứ 14 - Tranh cúp Mùa Thu năm 2023: Chủ nhà gặp VOV ở chung kết

NTNN/Dân Việt ngược dòng ngoạn mục

Tại giải đấu lần này, chủ nhà NTNN/Dân Việt được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Đội hình của NTNN/Dân Việt đón chào sự trở lại của trụ cột Anh Tuấn (năm 2022 không thi đấu do chấn thương) và có thêm những nhân tố mới có tài năng và nhiệt huyết như Duy Quân, Đức Dũng.

Trong khi đó, FC Báo chí Nghệ An sau từng trận đấu tại vòng bảng đã cho thấy họ thực sự là một đội bóng mạnh. Yếu tố thể lực cùng lối chơi mạnh mẽ và không thiếu hiệu quả giúp FC Báo chí Nghệ An ấp ủ hy vọng tạo bất ngờ khi so tài với đội NTNN/Dân Việt.

Đội NTNN/Dân Việt và FC Báo chí Nghệ An đã tạo nên một trận bán kết hấp dẫn. Ảnh: Cao Oanh

Thực tế sân cỏ cho thấy, đội NTNN dù chiếm thế chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi áp sát khung thành đội bạn để dứt điểm. Ở hiệp một, Anh Văn ghi 1 bàn cho đội NTNN/Dân Việt, nhưng FC Báo chí Nghệ An đã cho thấy họ có khả năng tận dụng cơ hội tốt thế nào mỗi khi phản công. FC Báo chí Nghệ An đã ghi 2 bàn do công của Trung Hiếu, Cao Sơn và dẫn trước 2-1 sau hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, đội NTNN/Dân Việt đẩy cao đội hình, chơi tấn công mạnh mẽ hơn để lật ngược tình thế. Sức công phá của đội NTNN/Dân Việt đã tốt hơn nhiều trong hiệp đấu này và Anh Tuấn, Đức Dũng, MinhTiến đã liên tiếp ghi bàn, giúp đội NTNN/Dân Việt gỡ hòa rồi vượt lên. FC Báo chí Nghệ An dù rất nỗ lực nhưng không xoay chuyển được tình thế.

Vượt qua FC Báo chí Nghệ An, đội NTNN/Dân Việt sẽ gặp VOV trong trận chung kết. Ảnh: Cao Oanh

Thắng chung cuộc 4-2, đội NTNN/Dân Việt đã vượt qua FC Báo chí Nghệ An để giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của đội NTNN/Dân Việt là VOV, đội ĐKVĐ của giải. VOV (thắng VTV 3-1 ở vòng bán kết) cũng chính là đội đã loại NTNN/Dân Việt tại vòng tứ kết năm 2022 nên trận tranh cúp vô địch vào 14h30 ngày mai (3/12) hứa hẹn rất sôi động, quyết liệt và có chất lượng chuyên môn cao. Ở trận tranh giải ba, VTV sẽ gặp FC Báo chí Nghệ An.