Ngày 21/4, UBND tỉnh Nam Định đã thông tin tóm tắt đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nam Định năm 2025. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới của tỉnh Nam Định, tỉnh này dự định đặt tên các phường, xã theo số thứ tự.

Cụ thể, phường Nam Định 1, phường Nam Định 2 đến phường Nam Định 8; ở phía các xã, đề án cho thấy, Nam Định cũng sẽ đặt tên xã mới theo số thứ tự như xã Nam Trực 1, xã Nam Trực 2, xã Nam Trực 3, xã Vụ Bản 1, xã Vụ Bản 2…

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến từ nhân dân, dư luận, UBND tỉnh Nam Định đã có điều chỉnh về việc đặt tên gọi các xã, phường mới trong phương án sắp xếp.

Cụ thể, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nam Định năm 2025 vừa được UBND tỉnh này ban hành ngày 24/4, hiện nay tỉnh Nam Định có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (8 huyện và 1 TP.Nam Định), 175 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 146 xã, 14 phường, 15 thị trấn). Sau khi sắp xếp, tỉnh Nam Định còn 57 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 8 phường, 49 xã); giảm 118 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường, 97 xã và 15 thị trấn) tỷ lệ giảm là 67,43%.

Về tên gọi, các xã, phường được đặt tên theo các địa danh cụ thể, không còn đánh số thứ tự như trước.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ nhân dân, dư luận, UBND tỉnh Nam Định đã bỏ phương án đặt tên các xã, phường mới theo số thứ tự như trên, thay vào đó là đặt tên theo các địa danh. Ảnh: Tú Uyên

Ví dụ, UBND tỉnh Nam Định quyết định thành lập phường Nam Định trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích của phường Quang Trung, phường Vị Xuyên, phường Lộc Vượng, phường Cửa Bắc, phường Trần Hưng Đạo, phường Năng Tĩnh, phường Cửa Nam và xã Mỹ Phúc.

Phường Lộc Hạ, xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trung được sáp nhập thành đơn vị hành chính mới, có tên là phường Thiên Trường. Phường Lộc Hoà, xã Mỹ Thắng, xã Mỹ Hà được sáp nhập, lấy tên phường mới là Đông A…

Về phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nam Định, đề án thể hiện, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức của chính quyền địa phương khi sắp xếp phải bảo đảm nguyên tắc thống nhất và gắn với việc sắp xếp tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Khóa của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới sau sắp xếp được tính lại từ đầu (khóa I) kể từ thời điểm thành lập.

Việc tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, theo đề án, đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp, UBND tỉnh Nam Định giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, giữ nguyên cơ sở vật chất, phòng học các trường học để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học.

Đối với các trạm y tế cấp xã của các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp, duy trì các Trạm y tế cấp xã hiện có để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn tỉnh (có thể tổ chức lại thành 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã để thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn).

Với việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp, UBND tỉnh Nam Định sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị hành chính cấp xã mới; có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã.

Tổng số lượng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp không vượt quá tổng số cán bộ, công chức có mặt tại các đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp, không kể số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện được bố trí làm việc tại đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đề án sắp xếp mới nhất của UBND tỉnh Nam Định, tỉnh này giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, giữ nguyên cơ sở vật chất, phòng học đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp. Ảnh: UBND tỉnh Nam Định

“Trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã mới. Sau đó, thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo lộ trình, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản số lượng biên chế thực hiện theo đúng quy định” – đề án nêu.

Cũng theo đề án, sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo phương án và lộ trình giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Nam Định, giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 06 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời hạn này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.



Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp mà có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp thực hiện việc rà soát, đánh giá và thực hiện chính sách, chế độ theo quy định hiện hành của Chính phủ, bảo đảm giữ được người có năng lực nổi trội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trường hợp cán bộ, công chức ở cấp huyện và cấp xã không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bố trí đảm nhiệm vị trí việc làm ở cấp xã mới thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo lộ trình, bảo đảm trong thời hạn 05 năm cơ bản số lượng biên chế thực hiện theo đúng quy định.

Sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn (xóm), tổ dân phố và thực hiện chính sách đối với các trường hợp không bố trí công tác theo quy định.



Chi tiết tên gọi của các xã, phường mới của tỉnh Nam Định theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nam Định năm 2025:



TP Nam Định: Thành lập phường Nam Định trên cơ sở nhập các phường Quang Trung, Vị Xuyên, Lộc Vượng, Cửa Bắc, Trần Hưng Đạo, Năng Tĩnh, Cửa Nam và xã Mỹ Phúc.



Thành lập phường Thiên Trường trên cơ sở nhập các xã Mỹ Tân, Mỹ Trung và phường Lộc Hạ.



Thành lập phường Đông A trên cơ sở nhập phường Lộc Hòa, xã Mỹ Thắng và Mỹ Hà.



Thành lập phường Vị Khê trên cơ sở nhập phường Nam Phong và xã Nam Điền (huyện Nam Trực).



Thành lập phường Thành Nam trên cơ sở nhập phường Mỹ Xá và xã Đại An (huyện Vụ Bản).



Thành lập phường Trường Thi trên cơ sở nhập phường Trường Thi và xã Thành Lợi (huyện Vụ Bản).



Thành lập Phường Hồng Quang trên cơ sở nhập các phường Nam Vân, xã Nghĩa An và xã Hồng Quang (huyện Nam Trực).



Thành lập phường Mỹ Lộc trên cơ sở nhập các xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc và phường Hưng Lộc.



Huyện Nam Trực: Thành lập xã Nam Trực trên cơ sở nhập xã Nam Cường, thị trấn Nam Giang và xã Nam Hùng).



Thành lập xã Nam Minh trên cơ sở nhập xã Nam Dương, xã Bình Minh và xã Nam Tiến.



Thành lập xã Nam Đồng trên cơ sở nhập 2 xã Đông Sơn và xã Nam Thái.



Thành lập xã Nam Ninh trên cơ sở nhập các xã Nam Hoa, xã Nam Lợi, xã Nam Hải và xã Nam Thanh.



Thành lập xã Nam Hồng trên cơ sở nhập các xã Tân Thịnh, xã Nam Thắng, xã Nam Hồng.



Huyện Vụ Bản: Thành lập xã Minh Tân trên cơ sở nhập xã Minh Tân và xã Cộng Hòa.



Thành lập xã Hiển Khánh trên cơ sở nhập các xã Hiển Khánh, xã Hợp Hưng, xã Trung Thành và xã Quang Trung.



Thành lập xã Vụ Bản trên cơ sở nhập các xã Kim Thái, thị trấn Gôi và xã Tam Thanh.



Thành lập xã Liên Minh trên cơ sở nhập các xã Liên Minh, xã Vĩnh Hào và xã Đại Thắng.



Huyện Ý Yên: Thành lập xã Ý Yên trên cơ sở nhập thị trấn Lâm, xã Yên Phong, xã yên Khánh và xã Hồng Quang.



Thành lập xã Yên Đồng trên cơ sở nhập các xã Yên Trị, xã Yên Đồng và xã Yên Khang.



Thành lập xã Yên Cường trên cơ sở nhập các xã Yên Nhân, xã Yên Cường, xã Yên Lộc và xã Yên Phúc.



Thành lập xã Vạn Thắng trên cơ sở nhập trên cơ sở nhập các xã Yên Tiến, xã Yên Thắng và xã Yên Lương.



Thành lập xã Vũ Dương trên cơ sở nhập các xã Yên Bình, xã Yên Mỹ, xã Yên Dương và xã Yên Ninh.



Thành lập xã Tân Minh trên cơ sở nhập xã Tân Minh và xã Trung Nghĩa.



Thành lập xã Phong Doanh trên cơ sở nhập các xã Phú Hưng, xã Yên Thọ và xã Yên Chính.



Huyện Trực Ninh: Thành lập xã Cổ Lễ trên cơ sở nhập thị trấn Cổ Lễ, xã Trung Đông và xã Trực Tuấn.



Thành lập xã Ninh Giang trên cơ sở nhập các xã Trực Chính, xã Phương Định và xã Liêm Hải.



Thành lập xã Cát Thành trên cơ sở nhập thị trấn Cát Thành, xã Việt Hùng và xã Trực Đạo.



Thành lập xã Trực Ninh trên cơ sở nhập các xã Trực Thanh, xã Trực Nội và xã Trực Hưng.



Thành lập xã Quang Hưng trên cơ sở nhập các xã Trực Khang, xã Trực Mỹ và xã Trực Thuận.



Thành lập xã Minh Thái trên cơ sở nhập các xã Trực Đại, xã Trực Thái và xã Trực Thắng.



Thành lập xã Ninh Cường trên cơ sở nhập thị trấn Ninh Cường, xã Trực Cường và xã Trực Hùng.



Huyện Xuân Trường: Thành lập xã Xuân Trường trên cơ sở nhập các xã Xuân Phúc, xã Xuân Ninh, xã Xuân Ngọc và thị trấn Xuân Trường.



Thành lập xã Xuân Hưng trên cơ sở nhập các xã Xuân Vinh, xã Trà Lũ và xã Thọ Nghiệp.



Thành lập xã Xuân Giang trên cơ sở nhập các xã Xuân Giang, xã Xuân Tân và xã Xuân Phú.



Thành lập xã Xuân Hồng trên cơ sở nhập các xã Xuân Châu, xã Xuân Thành, xã Xuân Hồng và xã Xuân Thượng.



Huyện Hải Hậu: Thành lập xã Hải Hậu trên cơ sở nhập thị trấn Yên Định, xã Hải Trung và xã Hải Long.



Thành lập xã Hải Anh trên cơ sở nhập các xã Hải Anh, xã Hải Minh và xã Hải Đường.



Thành lập xã Hải Tiến trên cơ sở nhập thị trấn Cồn, xã Hải Sơn và xã Hải Tân.



Thành lập xã Hải Hưng trên cơ sở nhập các xã Hải Nam, xã Hải Hưng và xã Hải Lộc.



Thành lập xã Hải An trên cơ sở nhập các xã Hải An, xã Hải Phong và xã Hải Giang.



Thành lập xã Hải Quang trên cơ sở nhập xã Hải Quang, xã Hải Đông và xã Hải Tây.



Thành lập xã Hải Xuân trên cơ sở nhập các xã Hải Xuân, xã Hải Phú và xã Hải Hòa.



Thành lập xã Hải Thịnh trên cơ sở nhập các xã Hải Châu, thị trấn Thịnh Long và xã Hải Ninh.



Huyện Giao Thủy: Thành lập xã Giao Minh trên cơ sở nhập các xã Giao Thiện, xã Giao Hương và xã Giao Thanh.



Thành lập xã Giao Hòa trên cơ sở nhập các xã Hồng Thuận, xã Giao An và Giao Lạc.



Thành lập xã Giao Thủy trên cơ sở nhập thị trấn Giao Thủy, xã Bình Hòa.



Thành lập xã Giao Phúc trên cơ sở nhập trên cơ sở nhập các xã Giao Xuân, xã Giao Hà và xã Giao Hải.



Thành lập xã Giao Hưng trên cơ sở nhập các xã Giao Nhân, xã Giao Long và xã Giao Châu.



Thành lập xã Giao Bình trên cơ sở nhập các xã Giao Yến, xã Bạch Long và xã Giao Tân.



Thành lập xã Giao Ninh trên cơ sở nhập các xã Giao Phong, xã Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm.



Huyện Nghĩa Hưng: Thành lập xã Đồng Thịnh trên cơ sở nhập xã Đồng Thịnh và xã Hoàng Nam.



Thành lập xã Nghĩa Hưng trên cơ sở nhập các xã Nghĩa Thái, xã Nghĩa Châu, xã Nghĩa Trung và thị trấn Liễu Đề.



Thành lập xã Nghĩa Sơn trên cơ sở nhập xã Nghĩa Sơn và Nghĩa Lạc.



Thành lập xã Hồng Phong trên cơ sở nhập các xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Phong và xã Nghĩa Phú.



Thành lập xã Quỹ Nhất trên cơ sở nhập các xã Nghĩa Thành, thị trấn Quỹ Nhất và xã Nghĩa Lợi.



Thành lập xã Nghĩa Lâm trên cơ sở nhập các xã Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Hùng và xã Nghĩa Hải.



Thành lập xã Rạng Đông trên cơ sở nhập các xã Phúc Thắng, thị trấn Rạng Đông và xã Nam Điền.