Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Nam sinh mất liên lạc bí ẩn. Ảnh: Gia đình nam sinh cung cấp.

Thông tin từ gia đình, Thịnh rời khỏi nhà từ trưa 18/8, mặc áo xanh dài tay, quần đen, đi xe đạp. Từ thời điểm đó đến nay, em chưa trở về và hoàn toàn mất liên lạc.

Trao đổi với PV Dân Việt chiều tối 21/8, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1982, mẹ của Thịnh) cho biết: “Con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao, đang háo hức chuẩn bị nhập học đại học, vậy mà gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Sáng nay (21/8) gọi số điện thoại của con vẫn thấy đổ chuông nhưng không thấy nghe máy, đến giờ thì gọi không liên lạc được”.

Điều khiến gia đình thêm phần lo lắng là tình tiết bất thường trước khi Thịnh mất tích. Theo lời mẹ của Thịnh, chiều 20/8, Thịnh có ăn phở Lý Quốc Sư tại một quán đối diện sân bay Nội Bài. Sau đó, em đạp xe về nhà nhưng không bao giờ trở lại như dự kiến.

“Từ lúc đó, cả gia đình như ngồi trên đống lửa. Chúng tôi lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra”, bà Vân nói.

Theo bà Vân, Thịnh hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng gây mâu thuẫn với gia đình. “Bố mẹ không hề mắng mỏ hay trách móc gì con. Con chỉ ở nhà học hành, chưa từng bỏ đi bao giờ. Chúng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra”, mẹ của Thịnh buồn bã chia sẻ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm.

Gia đình chị Vân tha thiết nhắn nhủ: Ai có thông tin hoặc nhìn thấy nam sinh Đào Phúc Thịnh, xin liên hệ ngay qua các số điện thoại: 0379.638.988 – 0982.404.548 – 0963.734.838. Gia đình nam sinh xin chân thành cảm ơn.