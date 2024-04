Nắng nóng ở TP.HCM càng về sau càng gay gắt

Trưa ngày 8/4, nắng tại khu vực trung tâm TP.HCM gay gắt hơn những hôm trước. Đi ngoài đường, nếu tiếp xúc da trực tiếp dưới ánh nắng, người dân sẽ thấy bỏng rát, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C.

Nhiều sinh viên mang ô để che nắng, dù đã mặc áo trùm kín. Ảnh: Quang Sung

Càng về chiều, thời tiết mát dần, tuy nhiên do phương tiện đổ ra đường ngày càng đông nên không khí vẫn không dễ chịu hơn là mấy. Anh Hoàng Minh Vi (quận 5, TP.HCM) cho biết, hôm nay thời tiết nắng nóng rõ rệt. Anh Vi phải ngồi tại văn phòng đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng, vì ngại đi ra ngoài do nắng nóng.

Nắng nóng ở TP.HCM gay gắt nhất vào buổi trưa và chiều. Ảnh: Quang Sung

“Mình đi trên đường cảm nhận nắng nóng rất rõ rệt, phần từ ánh nắng của mặt trời chiếu xuống, phần từ mặt đường bốc lên, rất oi bức; thêm xe cộ đông đúc càng khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu”, anh Vi chia sẻ.

Muôn kiểu chống nắng của người dân thành phố. Ảnh: Quang Sung

Nắng nóng khiến người tham gia giao thông tại TP.HCM trùm kín mỗi khi ra đường. Những người làm việc ngoài trời, tìm nhiều cách để tránh nắng.

Trùm kín để tránh nắng, nhưng cũng gây hạn chế tầm nhìn trong tham gia giao thông. Ảnh: Quang Sung

“Thật sự nắng nóng khiến mình rất khó chịu, nhiều lúc không muốn ra đường nhưng vì công việc vẫn phải đi. Mỗi lần ra đường phải mất 10 phút để trang bị đồ chống nắng, sau đó đến nơi mất thêm 10 phút để cởi ra”, chị Huyền làm nhân viên văn phòng ở quận Phú Nhuận cho biết.

Xe máy để ngoài trời được phủ tấm cách nhiệt để giảm nóng. Ảnh: Quang Sung

Hôm qua, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại TP.HCM, nắng nóng mở rộng và gia tăng cường độ với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C. Độ ẩm thấp ở mức 30-40%. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12h-16h.

Nắng nóng khiến những nghề mưu sinh ngoài trời trở nên vất vả. Ảnh: Quang Sung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Xe ôm công nghệ là nghề phải chạy liên tục ngoài đường dưới thời tiết nắng gay gắt của TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Dự báo ngày 9/4, TP.HCM có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 50%, nắng nóng kéo dài từ 12h - 16h. Riêng ngày 10/4, TP.HCM được dự báo nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất lên đến 38 độ C.