TP.HCM tiếp tục nắng nóng, không có dấu hiệu mưa

Sau vài ngày có không khí mát mẻ vào sáng sớm, sáng nay (6/4), không khí tại trung tâm TP.HCM xuất hiện nắng nóng từ khá sớm, đến gần trưa di chuyển ngoài đường dễ dàng cảm nhận được cảm giác oi bức.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 6/4 TP.HCM sẽ có nắng nóng mạnh từ 12h - 16h, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 40%.

TP.HCM tiếp tục nắng nóng kéo dài. Ảnh: Quang Sung

“Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao”, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Từ ngày 1 - 10/4, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, xác suất mưa trên địa bàn TP.HCM là 0%.

Nhiệt độ cao tập trung tại các quận trung tâm, có đông phương tiện giao thông hoạt động như: Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, quận 12, Bình Tân, quận 1, quận 3… với nhiệt độ dao động từ 36 - 37 độ C. Trong ngày 6/4, quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ là ba địa phương được dự báo có nhiệt độ thấp nhất 35 độ C.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất lúc 14h ngày 6/4/2024 khu vực Nam Bộ. Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6 - 7/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tài xế xe ôm công nghệ tại TP.HCM tranh thủ nghỉ tại một bóng mát ven đường. Ảnh: Quang Sung

Ngày hôm qua (5/4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ, cường độ nắng nóng tăng so với 24h trước ở các tỉnh miền Tây, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 35 - 37 độ C, cao nhất tại Châu Đốc – An Giang 37.2 độ C, Đồng Phú – Bình Phước 37.0 độ C, Tây Ninh 37.0 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 46 - 60%, thấp nhất là Mộc Hóa – Long An 46.3%.