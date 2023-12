Ngắm dàn siêu mô tô dẫn đoàn chuẩn bị đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình Ngắm dàn siêu mô tô dẫn đoàn chuẩn bị đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Công an TP.Hà Nội đã sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và đón dẫn đoàn đoàn đại biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 13/12.