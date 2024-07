Ngôi làng cổ kính ở Thái Bình đậm chất vùng quê đồng bằng Bắc Bộ Ngôi làng cổ kính ở Thái Bình đậm chất vùng quê đồng bằng Bắc Bộ

Làng An Cố là một vùng quê ven biển thuộc thôn An Cố, xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngôi làng mang nét đẹp hoài cổ, thanh bình, đậm chất làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.