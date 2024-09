Dự báo Đà Nẵng sẽ còn mưa to đến rất to trong ngày 18-21/9 do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đổ bộ trực tiếp miền Trung. Lượng mưa dự báo ở Đà Nẵng cũng như khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi từ 100-300mm, có nơi trên 500mm. Đề phòng ngập lụt các vùng trũng thấp, đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.