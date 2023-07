Ngư dân "điểm nóng" bão Talim neo thuyền, chuẩn bị lương thực sẵng sàng đón bão

Chiều ngày 17/7, TP.Móng Cái đã kêu gọi 1206/1206 phương tiện tàu, bè di dời vào các nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, 381 lồng, bè nuôi thủy sản đã được chằng chống, gia cố an toàn. Trên 576 hộ/2131 nhân khẩu đang sinh sống trong các phòng trọ đã có phương án sơ tán đến nơi an toàn.