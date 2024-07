Theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội, thành phố hiện có 144 cầu tạm, cầu yếu, cầu dân sinh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cần sửa chữa, nâng cấp hoặc thay thế. Trong số này có 55 công trình cầu do thành phố quản lý cần thiết phải đầu tư cải tạo, sửa chữa. Con số này được đưa ra sau quá trình rà soát, đánh giá trên cơ sở hồ sơ quản lý cầu, hồ sơ kiểm định, thử tải... Còn lại với các cầu do quận, huyện, thị xã quản lý, UBND các địa phương cũng đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư xây dựng mới, thay thế, cải tạo đối với 89 cầu.