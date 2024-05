Loạt cây cầu hàng trăm tỷ đồng ở Quảng Nam "đắp chiếu", dân "liều mình" đi cầu cũ nát

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung triển khai và sớm đưa vào hoạt động các dự án: cầu Tam Giang, cầu Tam Tiến, cầu Sông Ngang (huyện Núi Thành); cầu Thanh Nam (TP.Hội An); cầu Tây An 1 và Tây An 2 (huyện Duy Xuyên); cầu Trà Đình (huyện Quế Sơn); cầu trên tuyến ĐH14 bắc qua sông Vĩnh Điện - từ xã Điện An đi xã Điện Minh, cầu trên Đường ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện, từ xã Điện Thắng Bắc qua phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn)...