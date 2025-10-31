Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói lý do từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới Hương Giang

Ngày 31/10, trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ bài viết về những lùm xùm xung quanh việc cô trao lại dải sash để Hương Giang chinh chiến tại đấu trường Miss Universe 2025.

Chia sẻ về mối quan hệ giữa hai người đẹp, Kỳ Duyên dành nhiều lời trân trọng cho Hương Giang: “Với Duyên, chị Giang là một người chị rất giỏi về mọi mặt". Cũng bởi vậy, khi được một đơn vị truyền thông hỏi rằng cô có chia sẻ kinh nghiệm gì cho đàn chị trước khi thi Miss Universe 2025 hay không, Kỳ Duyên đã từ chối trả lời. “Bởi chị Giang đã có quá nhiều kinh nghiệm, từng đăng quang tại cuộc thi Miss International Queen ở Thái Lan. Ở thời điểm này, Duyên nghĩ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hành trình sắp tới của chị là đủ" - người đẹp bày tỏ.

Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Kỳ Duyên trong sự kiện Gặp mặt báo chí chiều 30/10 tại TP.HCM. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những lời nhắn gửi đến Hương Giang, Kỳ Duyên cũng lên tiếng về những tranh cãi đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc tại sao cô không có màn final walk (những bước chân cuối cùng) trước khi trao lại dải sash cho Hương Giang.

Cô nói: “Trừ những trường hợp bất khả kháng, từ trước đến nay, đương kim Hoa hậu luôn có phần final walk và trực tiếp trao lại vương miện cho tân Hoa hậu trên sân khấu chung kết – khi cuộc thi chính thức được tổ chức. Mong những nguồn tin hãy tìm hiểu và đưa tin, bình luận một cách chính xác, khách quan nhất".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định (cũ), nay là Ninh Bình.

Cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó từng vướng nhiều ồn ào khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, ngưng hoạt động showbiz một thời gian.

Năm 2017, cô trở thành huấn luyện viên chương trình The Look - Vẻ đẹp thương hiệu và giám khảo Siêu mẫu Việt Nam ở tuổi 22. Đến năm 2022, Kỳ Duyên tiếp tục vai trò huấn luyện viên tại Miss Fitness - Hoa hậu Thể thao và The Face Gương mặt thương hiệu.

Năm 2024, sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên gây bất ngờ khi tiếp tục đăng ký tham gia dự thi Miss Universe Vietnam và sau đó giành vương miện tại cuộc thi này.

Người đẹp đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2024 và lọt Top 30 chung cuộc. Sự thể hiện của cô tại cuộc thi này nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả trong nước.